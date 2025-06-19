Институт экспериментальной медицины и «Р-Фарм» договорились о разработке новых препаратов

18 июня в рамках ПМЭФ-2025 генеральный директор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев и и. о. директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной медицины» Олег Эргашев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской, образовательной и производственной деятельности.

В рамках соглашения планируется совместная разработка новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации пациентов, разработка новых лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических. Сотрудничество будет направлено на достижение приоритетов Стратегии научно-технического развития страны и стратегическое развитие программы Научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины».

«Компания „Р-Фарм“ уделяет большое внимание развитию инновационных решений в области биомедицинских технологий. С Институтом экспериментальной медицины мы сотрудничаем уже несколько лет — с начала пандемии COVID-19 ведем ряд совместных исследований. Подписанное соглашение знаменует новый этап этого взаимодействия: наша задача — трансформировать фундаментальные разработки института с такой богатой историей в практические решения на благо пациентов в России и за рубежом», — прокомментировал Василий Игнатьев.

«Сегодня мы подписываем очень важное соглашение — и для института, и для города, и для всей страны. Сотрудничество с такой инновационной и высокотехнологичной компанией, как „Р-Фарм“, позволяет нам двигаться вперед и запускать новые проекты», — сказал Олег Эргашев.

gxpnews