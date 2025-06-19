ФАС: инновационные препараты должны войти в ЖНВЛП для ускорения развития фармотрасли

Для наполнения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) инновационными лекарствами необходимо одновременно выводить из него устаревшие и дорогостоящие аналоги, а также отдавать предпочтение препаратам с наилучшим сочетанием экономической и терапевтической эффективности. Такую позицию выразил заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на V Российском фармацевтическом форуме «Лекарственная безопасность», который проводится в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Замглавы ФАС добавил, что в стране есть определенные проблемы, связанные в том числе с регистрацией инновационных препаратов. «Да, мы знаем, что [заместитель министра здравоохранения РФ] Сергей Глаголев подробно рассказал об изменениях в регистрационных процедурах. Однако эти изменения касаются лишь стандартных лекарственных препаратов, у которых есть образец для сравнения при регистрации. Что же касается подлинных инноваций, то здесь мы остаемся вторичными. Мы вынуждены ждать, когда на наш рынок поступят зарубежные инновационные препараты, и только затем подстраивать под них свою экономическую деятельность. Я сейчас говорю о производителях», — заявил Нижегородцев.

По этой причине, по его словам, вопрос научного консультирования — центральный. По его словам, научное консультирование, проводимое уполномоченным органом, должно иметь прямую преемственность с регистрационной процедурой и становиться частью административной практики. Сейчас компании оплачивают консультации, тщательно выполняют все рекомендации, но при подаче документов на регистрацию сталкиваются с формальным ответом: «Это было лишь консультирование, а не часть регистрационного процесса». Такой подход сводит на нет всю ценность экспертной поддержки и создает дополнительные барьеры для разработчиков, считает Нижегородцев.

Помимо этого, заместитель руководителя ФАС считает, что для дальнейшего развития фармотрасли в России необходимо также расширять инновационную клиническую практику, сохранять и поддерживать устойчивое производство базовых для здравоохранения препаратов. Нижегородцев отметил, что не менее важно продолжать придерживаться ответственного подхода к ценообразованию и обеспечивать защиту интеллектуальной собственности для добросовестных участников рынка.

Замглавы ФАС затронул также тему взаимодействия с благотворительным госфондом «Круг добра» в переговорах с фармкомпаниями о стоимости лекарств для лечения детей с орфанными (редкими) заболеваниями. По его словам, благодаря действиям ФАС с 2021 по 2024 год удалось сэкономить 21 млрд рублей на закупках необходимых препаратов, что позволило обеспечить лекарствами большее количество пациентов.

В рамках форума «Лекарственная безопасность» выступила также заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева. По ее словам, Минпромторг разрабатывает новые механизмы поддержки разработчиков инновационных лекарств для укрепления позиций отечественной фармотрасли и сокращения зависимости от импорта критически важных препаратов.

gxpnews