В России создали новый противовирусный препарат против COVID-19

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирске разработали новый препарат против вирусов на основе белка интерферона лямбда, который помогает организму бороться с вирусами. Полученные результаты закладывают основу для дальнейших клинических испытаний и могут способствовать разработке нового лекарства на базе отечественной фармацевтической инновации, для борьбы с вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной.

Исследование проводилось в филиале ИЦиГ СО РАН — НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, сообщили ТАСС в пресс-службе института. Ученым впервые удалось показать в вирусологических экспериментах, что пероральный препарат на основе интерферона обладает специфической противовирусной активностью против SARS-CoV-2, достаточной для его нейтрализации.

Также было установлено, что пероральная форма повышает биодоступность вещества в тканях. Это позволяет рассматривать данный препарат в качестве нового перспективного средства для включения в состав противовирусной терапии COVID-19.

Интерфероны — это высокомолекулярные белки, обладающие преимущественно противовирусной активностью. Один из самых эффективных — интерферон лямбда. У пациентов с COVID-19, согласно последним исследованиям, выработка интерферонов снижена, поэтому для лечения инфекции необходимо их введение извне. Однако при попадании в организм интерфероны часто теряют активность. Чтобы решить эту проблему, новосибирские ученые разработали препарат, который можно принимать перорально.

Ранее стало известно, что российская фармкомпания «Биннофарм Групп» и Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии — филиал ИЦиГ СО РАН — займутся совместной работой над новым препаратом для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ожидается, что разработка будет готова к промышленному производству к концу 2027 года.