ЕС ограничит производителям медизделий из Китая доступ к госзакупкам дороже 5 млн евро

Принятые меры ограничат доступ китайских компаний к примерно 59% государственных расходов ЕС на медизделия (около 150 млрд евро). При этом ЕК разрешит участвовать в закупках с ценой выше 5 млн евро компаниям не из Китая, но поставляющим продукцию оттуда. В этом случае регулятор обяжет победителей тендеров на протяжении всего срока действия контракта поставлять товары китайского происхождения стоимостью не более 50% от общей цены лота. Все это, резюмируют в ЕК, может сократить импорт таких изделий из КНР на 15–20% ежегодно, что составляет от 1 млрд до 1,2 млрд евро в год из общего объема импорта китайских изделий в 6,2 млрд евро.

Согласно данным Medtech Europe, профильный рынок ЕС в 2023 году оценивался примерно в $150 млрд, 70% приходились на сектор государственных закупок. Контракты на сумму более 5 млн евро занимали всего 4% от тендеров, но по стоимости составляли около 60%.

«Этот ответ соразмерен барьерам Китая и при этом гарантирует, что все необходимые медицинские изделия будут доступны для системы здравоохранения ЕС. Исключения возможны только в случае отсутствия альтернативных поставщиков. Меры соответствуют международным обязательствам ЕС, в том числе в рамках ВТО, поскольку у ЕС нет обязательств по закупкам по отношению к Китаю», – говорится в релизе Еврокомиссии.

Действия ЕК стали результатом первого расследования, проведенного в соответствии с регламентом Международного инструмента закупок ЕС (IPI). В ходе работы было выявлено влияние политики Buy China («Покупай китайское») на гостендеры, проводимые в КНР: еще в апреле 2024 года в Еврокомиссии отмечали, что административные меры по закупкам создавали в Китае благоприятные условия только для отечественных производителей и их техники. Дискриминационные положения, по мнению ЕК, содержатся и в статье 10 Закона о государственных закупках КНР: «Государственные учреждения должны закупать отечественные товары, услуги и работы, за исключением случаев, когда товары, услуги и работы недоступны на территории Китайской Народной Республики или недоступны на разумных коммерческих условиях, предназначены для использования за пределами страны или в случаях, предусмотренных другими нормативными актами».

Помимо этого, в программу Buy China входит номенклатура приоритетных для госзакупок товаров, состоящая из 315 позиций, из которых 178 – медизделия. Для 137 позиций установлены жесткие требования по локализации. Также Еврокомиссия апеллирует к стратегии «Сделано в Китае 2025», где указано, что для клиник закупки отечественных медицинских изделий среднего и высокого класса должны достичь 50% к 2020 году и 70% к 2025 году. В 2030 году этот показатель и вовсе планово составит 95%.

В отчете ЕК от января 2025 года сказано, что процедуры закупок в Китае «страдают от серьезного недостатка прозрачности», но даже имеющаяся информация «указывает на системный и повторяющийся характер мер и практик, влекущих за собой дискриминацию». Комиссия обнаружила прямую и косвенную дискриминацию в 87% тендеров в проанализированной выборке.

Выводы ЕК делает следующие: вышеуказанные меры, а также практика ограничения импорта ставят операторов и товары Евросоюза в системно невыгодное положение. На фоне этого ЕК подчеркивает, что рынок государственных закупок ЕС остается одним из самых открытых в мире: экспорт медицинских изделий из того же Китая вырос более чем вдвое в период с 2015 по 2023 год.

Ограничения для Китая вводятся и со стороны США. Управляющий китайским инвестиционным фондом Franklin Templeton Николас Чуи в комментарии для Bloomberg указал, что торговая война, которую намеревается вести президент США Дональд Трамп, в целом оказала негативное влияние на многие компании Китая, однако и тут страна может получить выгоду и вернуть уехавших специалистов обратно для создания большего потенциала для проведения новых исследований. Такие изменения связывают с попытками новой администрации США в конце мая 2025 года ужесточить визовую политику для китайских студентов и с сокращением в Штатах объемов госфинансирования научных исследований, в том числе в сфере медицины и фармацевтики. В мартовском опросе журнала Nature из 1 600 американских ученых-респондентов 75% заявили, что рассматривают возможность покинуть США из-за «сбоев», вызванных новой политикой президента. Однако китайский биотех, несмотря на это, переживает подъем. О том, как профильные компании из Китая наращивают присутствие на глобальном рынке – в материале Vademecum.