В Минздраве прокомментировали применение нового кода ОКВЭД для аптек

Как напомнили в телеграм-канале РААС «Провизионеры», многие участники рынка уже высказывали свои предположения и трактовки нововведений. Юристы, изучив тематический приказ, пришли к выводу, что «при существующей конструкции нормы и с учетом иных действующих норм» аптеки могут использовать новый код как дополнительный к существующему коду 47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)».

В РААС отметили, что в данном вопросе можно ориентироваться и на мнение Минздрава РФ, за разъяснениями к которому обратилась ассоциация и получила официальный ответ. Так, регулятор считает, что «аптечные организации, в лицензии которых указаны виды работ (услуг), предусмотренные пунктами 7-9 Перечня, вправе использовать код 86.90.9 вне зависимости от того, указан ли один вид работ (услуг), например, отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, или все.

«В любом случае руководители аптечных организаций могут спокойно подумать на тему смены ОКВЭД и оценить необходимость каких-либо действий в этом направлении, поскольку нововведения не содержат обязанности такой смены», – резюмировали в РААС.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило приказ с изменениями в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности в апреле 2025 года. Из кода 47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах» исключена деятельность по отпуску препаратов для медицинского применения, а в код 86.90.9 «Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки» добавлена фармдеятельность в части отпуска и изготовления лекарств, в том числе радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения.