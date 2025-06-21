Минздрав не поддержал погружение таблетированных онкопрепаратов в ОМС. Аргументация

В среду, 18 июня, в Госдуме прошло обсуждение резонансного законопроекта о включении оплаты некоторых видов амбулаторной (в основном таблетированной) лекарственной терапии злокачественных новообразований в систему ОМС. На заседании Комитета по охране здоровья инициативу защищал председатель Комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края, один из авторов проекта Илья Зайцев.

Депутат проговорил основные тезисы и заранее, в ответ на возможные претензии о слишком большой нагрузке на бюджет ФФОМС, уточнил, что речь идет о переводе под ОМС лишь нескольких видов таблетированной онкотерапии. Как и ранее, Зайцев указал на нехватку уровня расходов некоторых регионов на льготную лекарственную терапию ЗНО, а также отметил, что Верховный и другие суды, в отличие от территориальных фондов и страховых медорганизаций, считают законной выдачу таблетированных онкопрепаратов, купленных по ОМС, на дом. Сейчас Правила ОМС предписывают пациентам и клиникам принимать таблетки преимущественно в условиях дневного стационара, тогда как выдача таблеток за счет региональной льготы таких ограничений не содержит.

Детальные возражения по проекту на заседании выразил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский. По его словам, правительство, как и министерство, не поддерживает законодательную инициативу. Главные аргументы выступления Зеленского – отсутствие финансовых ресурсов системы ОМС для появления в ней новых расходов и необходимость четкого разграничения региональных и страховых трат.

Законопроект в текущем виде, по выражению замминистра, – это скорее «попытка компенсировать недофинансированность регионов силами ОМС без дополнительных средств», что невозможно из-за ограниченности самого бюджета ФФОМС, а также из-за предполагаемых финансовых последствий для самих регионов. В случае новых расходов пришлось бы увеличивать страховые взносы ОМС на неработающее население, которые все равно легли бы на плечи региональных бюджетов.

Исходя из постановки проблемы законопроекта, продолжил Зеленский, вопрос сейчас скорее в «несбалансированности бюджетов», но она не решается за счет средств системы ОМС. Замглавы Минздрава уверен, что льготное обеспечение должно остаться обязанностью региональных бюджетов по постановлению Правительства РФ № 890.

Также Владимир Зеленский указал на невозможность введения «пилотных» проектов по переводу таблетированной терапии в ОМС в избранных субъектах. Поскольку взносы на ОМС у всех регионов не изменятся, введение особых условий финансирования привело бы к ущемлению прав не включенных в «пилот» регионов.

На выступление Зеленского отреагировал депутат Госдумы Алексей Куринный. Главной проблемой, по его мнению, является именно нехватка региональных средств на полноценное лекобеспечение граждан и именно поэтому в субъектах, причем законно, покрывают нехватку средствами ОМС. «Наше отрицательное заключение (на законопроект) никак не повлияет на бедные регионы – они так и продолжат покрывать свой недостаток средств на терапию по ПП № 890 средствами для лечения пациентов в дневных стационарах по ОМС», – считает парламентарий.

В связи с этим Куринный поинтересовался у представителя Минздрава, какие могут быть варианты по мотивации регионов больше вкладывать в льготное лекобеспечение, например, радикальное исключение КСГ для таблетированной терапии в дневных стационарах либо установление минимальной обязательной суммы трат регионов на закупку лекарств.

Владимир Зеленский напомнил, что он сам непосредственно участвует в формировании федеральных тарифов и нормативов ОМС, и нередко на обсуждении стоит вопрос об исключении таблетированных форм терапии ЗНО из тарифов для дневных стационаров. Однако пока это невозможно, поскольку есть случаи, когда необходимо наблюдение пациента в дневном стационаре после приема лекарств, и «в этом случае (приема таблеток на дому) мы получим вопросы от профессионального сообщества».

На вопрос о введении нормативов для субъектов Зеленский пояснил, что Минздрав РФ не вправе вводить такие ограничения.

Вопрос об оплате таблетированных онкопрепаратов по ОМС обсуждается в профсообществе не первый год. Например, экономическую целесообразность перевода таблетированной терапии ОМС из дневного стационара в амбулаторные условия (на дому) в 2022 году увидели ряд специалистов ЦНИИОИЗ Минздрава. По их расчетам, перевод таблетированных и иных амбулаторных форм препаратов из дневного стационара в домашние условия сэкономит бюджету 13,6 млрд рублей (по ценам 2022 года) за счет отказа от содержания коек и применения более низких тарифов.

Сформировать специальную тарифную политику ОМС для финансирования амбулаторной пероральной терапии предложили и в ЦЭККМП Минздрава. По подсчетам экспертов из центра, в 2019–2023 годах доля схем с применением только пероральных форм терапии увеличилась с 9,02% до 15,57%, инъекционных – наоборот, уменьшилась с 83,66% до 73,18%. Естественным было бы организовать специальные тарифы для амбулаторной терапии, в которые вошли бы затраты только на закупку лекарств, гласят выводы научной статьи центра от марта 2025 года.

Оплата лечения онкозаболеваний – одна из крупнейших статей расходов бюджета ФФОМС. Например, в 2024 году на терапию ЗНО ушло 335,5 млрд рублей, из которых 267,4 млрд рублей – на противоопухолевую лекарственную терапию. Динамика трат последних лет говорит о более интенсивном росте расходов на лечение онкозаболеваний в условиях дневного стационара: в 2019–2024 годах он составил 124,2%, тогда как для круглосуточного – только 27,5%.