«Озон Фармацевтика» привлекла 2,8 млрд рублей по итогам SPO

Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме SPO составили 63% и 37% соответственно. В дальнейшем «Озон Фармацевтика» планирует провести дополнительную эмиссию акций по открытой подписке, стоимость ценных бумаг пока не определена, однако она будет зависеть от показателей продаж в ходе вторичного предложения. Для всех держателей акций компания установит стоимость участия в допэмиссии, как и при SPO.

Фармпроизводитель анонсировал SPO 17 июня. Тогда в компании сообщили о планах реализовать от 55 млн до 82 млн акций, что соответствует 5–7,5% от общего количества размещенных «Озон Фармацевтикой» ценных бумаг. Общая доля акций компании, находящихся в свободном обращении, после проведения SPO должна была увеличиться до 15,4%. Само же предложение акций проводилось через ООО «Озон», дочернюю структуру фармпроизводителя.

В октябре 2024 года «Озон Фармацевтика» объявила об успешном проведении первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Стоимость одной ценной бумаги составила 35 рублей, всего же в ходе IPO компания привлекла 3,45 млрд рублей. Рыночная капитализации компании тогда была оценена в 38,5 млрд рублей.

«Озон Фармацевтика» зарегистрирована в 2012 году в Тольятти. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2024 году выручка компании составила 2,9 млрд рублей, чистая прибыль – 2,2 млрд рублей. Собственниками юрлица являются 12 граждан России, кто именно – не указывается. Компания специализируется на производстве дженериков на собственных промышленных линиях. Основателем и председателем совета директоров компании выступает Павел Алексенко.

Фото: freepik.com/автор: drobotdean

vademec