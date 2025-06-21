Правительство обновило Правила обеспечения медорганизаций вакцинами по НКПП

С принятием документа утратило силу правительственное постановление № 1688 от 5 октября 2021 года «Об утверждении Правил организации обеспечения медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами».

Минздраву РФ не позднее 1 марта необходимо информировать подведомственные медорганизации, ФМБА и региональные профильные ведомства о планируемых им предельных объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. Объемы будут рассчитаны исходя из численности лиц, планируемых к вакцинации и ревакцинации, и среднего объема бюджетных ассигнований за три прошедших финансовых года.

Регулятор также должен проинформировать клиники о возможности направления в ФЦПиЛО в срок до 15 апреля предложений об объемах закупок препаратов. На основании заявок федеральный центр будет направлять запросы для определения возможности производства и поставки препаратов, а также их стоимости. Полученную информацию до 1 мая необходимо направить в Минздрав РФ.

Для ФЦПиЛО сокращен срок рассмотрения заявок до 10 рабочих дней. В прошлом регламенте срок был установлен в пределах 30 дней.

Одним из нововведений стал пункт о действиях при выявлении в регионах препаратов, число которых обеспечивает потребность в них менее чем на 60 дней. ФЦПиЛО необходимо принять меры «по осуществлению первоочередной поставки им лекарственных препаратов путем информирования соответствующих поставщиков».

При выявлении остатков препаратов, обеспечивающих потребность в них менее чем на 30 дней и более чем на 120 дней, Федеральный центр уведомляет медорганизации, ФМБА и уполномоченные органы о необходимости их перераспределения. В течение семи дней после получения уведомления им предписано подготовить акт приема-передачи. Финансовое обеспечение затрат на транспортировку лекарств осуществляется за счет получателя.

Единственным исполнителем централизованных закупок иммунобиологических препаратов для НКПП на 2024-2025 годы является АО «Нацимбио». С компанией могут заключаться контракты со сроком исполнения не позднее 31 декабря 2025 года. При этом «Нацимбио» имеет право привлекать к поставкам субподрядчиков и соисполнителей, но обязана сама исполнить не менее 10% от стоимостного объема контрактов.

«Нацимбио» – традиционный единственный поставщик вакцин с 2015–2017 годов. Этот статус продлевали неоднократно: на 2018-2019, 2020-2021 и затем на 2022-2023 годы.