Аптечный бизнес обсудил последствия возможной продажи «Еаптеки»

Если Wildberries купит «Еаптеку», на рынке e-com может появиться игрок с новыми возможностями, который повлияет и на классический фармритейл. Потенциальную сделку обсудили на конференции «Зеленый крест».

Потенциальную сделку о покупке Wildberries сети «Еаптека» обсудили на конференции «Зеленый крест», прошедшей в Казани, передает корреспондент «ФВ». О том, что маркетплейс Wildberries обсуждает возможность покупки, сообщили источники «ФВ» в начале июня. И хотя в Wildberries информацию не подтвердили, о переговорах говорят источники, близкие к двум компаниям.

Если Wildberries купит «Еаптеку», на онлайн-рынке появится игрок, который имеет около 300 аптек, отметил заместитель гендиректора аптечной сети «Вита» Эмиль Хубалиев.

Это может быть серьезным вызовом с точки зрения базы, которая есть у Wildberries, и «Еаптека» получит новые импульсы развития в плане пуширования, информирования и использования инструментов онлайн-продаж, сказал он.

«Сделка может повлечь перераспределение сил на онлайн-рынке в аптечном бизнесе. В первую очередь сеть будет нацелена на долю игроков, сосредоточенных на онлайн-продвижении, возможно, Аптеки.ру, Здравсити», — считает Хубалиев.