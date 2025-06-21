Препарат AbbVie превзошел топирамат в профилактике мигрени на III фазе исследований

Препарат AbbVie также лучше выполнил вторичные критерии. Одним из них было уменьшение частоты мигренозных приступов минимум наполовину. Такой эффект наблюдался у 64% пациентов, принимавших Qulipta в течение месяца, и у 39% в контрольной группе.

Qulipta — антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP). Он блокирует белок, уровень которого повышается во время приступов мигрени. Разработка AbbVie принимается перорально раз в день. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало препарат в 2021 году.

Топираматом изначально лечили эпилепсию. Последующие исследования выявили противомигренозные свойства препарата. Причем выяснилось, что он не купирует приступы головной боли, а снижает их количество при регулярном приеме. В 2004 году медикамент получил одобрение от американского регулятора как средство для профилактики мигреней, а в последующем стал стандартом в лечении заболевания. Однако его главным недостатком оставались множественные нежелательные реакции — нарушения чувствительности кожи, ухудшение когнитивных функций, сонливость, потеря аппетита и др.

Мигренью страдает около 14% мирового населения. Это вторая наиболее частая причина утраты трудоспособности после депрессии. Несмотря на масштаб проблемы, в большинстве случаев болезнь диагностируют поздно, а существующие методы ее лечения не всегда дают нужный результат: более половины пациентов продолжают испытывать приступы даже при приеме лекарств.

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Владимир Заболотских

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