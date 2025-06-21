Минпромторг завершил работу над проектом перечня стратегически значимых лекарств

Минпромторг представил рынку финальную версию наполнения перечня СЗЛС. Его предлагают разделить на две части с разными мерами поддержки. В правительстве споры вызывает только пункт о сроке патентной защиты препарата, который может претендовать на включение в перечень.

Минпромторг представил российским и зарубежным фармпроизводителям финальную версию перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), узнал «Коммерсантъ». Документ обсуждался 18 июня с Минздравом, ФАС и Минфином.

Как заявила на Петербургском международном экономическом форуме замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, перечень СЗЛС разделят на две части по уровням локализации.

В первом разделе при госзакупках будет применяться правило «второй лишний». В него войдут наркотические и психотропные лекарства, препараты крови и 215 позиций из действующего перечня.

Во втором разделе лекарства получат ценовую преференцию 15—30%. В него войдут антибактериальные препараты, средства против особо опасных инфекций, для социально значимых заболеваний, заболеваний, указанных в федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также заболеваний, которые позволяют установить ребенку группу инвалидности.