FDA одобрило первый препарат для профилактики ВИЧ с применением раз в полгода

FDA одобрило Yeztugo от Gilead Sciences — первый препарат для профилактики ВИЧ, который вводится каждые шесть месяцев. Лекарство показало 100%-ную эффективность в одном из клинических испытаний.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Yeztugo (lenacapavir) для профилактики ВИЧ. Об этом сообщила компания Gilead Sciences в пресс-релизе.

Это первое средство для доконтактной профилактики с полугодичным интервалом между инъекциями. Его регистрация знаменует революцию в борьбе с ВИЧ-инфекцией, подчеркнул генеральный директор американской компании Дэниел О’Дэй.

Yeztugo препятствует размножению вируса, блокируя образование его защитной оболочки. Указывается, что в отличие от пероральных ВИЧ-препаратов инъекционная форма имеет более длительное действие за счет медленного высвобождения активного вещества. Пациентам больше не нужно помнить о ежедневном приеме таблеток.