«Промомед» объявил о российско-бахрейнском партнерстве

Российская биофармацевтическая компания «Промомед», Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева и группа компаний «Рияда» (Королевство Бахрейн) подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании (MoU) в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Стороны договорились о развитии фармацевтического производства, подготовке научных и производственных кадров, а также о поставках жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть группы компаний «Рияда», работающую в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Основными направления планируемого сотрудничества станут создание R&D Hub для исследований и разработки высокотехнологичных лекарств, а также запуск локального производства инновационных препаратов на основе современных российских технологий.

В рамках партнерства также планируется подготовка высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли региона и разработка онлайн-платформы для трансграничных заказов лекарств и верификации их подлинности.

Как отметило ее Высочество Шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа, президент группы компаний «Рияда», стратегическое партнерство с Россией позволит расширить доступ к инновационным биофармацевтическим продуктам в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также улучшить результаты лечения пациентов.

По словам председателя совета директоров ПАО «Промомед» Петр Белого, новые стратегические союзники из группы компаний «Рияда» помогут российской компании достичь ее стратегической цели по увеличению экспортной выручки до 15% к 2032 году. По его словам, в 2024 году экспортные продажи «Промомеда» выросли на 56%.

В 2024 году министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латиф бен Рашид аз-Заяни в присутствии президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами. В 2019 году сообщалось, что Россия и Бахрейн намерены начать сотрудничество в сфере поставки лекарств.

gxpnews