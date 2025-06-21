В РФ появится Центр по разработке решений для трансграничной торговли ЛС

Российская фармкомпания «Фармстандарт», а также операторы систем маркировки России и Узбекистана — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и компания CRPT Turon — создадут центр компетенций, который станет основной площадкой для обмена опытом и разработки эффективных решений в области маркировки и трансграничной торговли лекарствами. Новая структура займется разработкой решений в области маркировки и организации международных поставок лекарств между Россией и Узбекистаном. Соответствующий меморандум стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Участники соглашения планируют организовать постоянные каналы обмена опытом, проводить совместные образовательные мероприятия, обсуждать изменения в законодательстве двух стран и поддерживать инициативы по совершенствованию систем маркировки. Особое внимание будет уделено взаимному признанию российской системы маркировки «Честный знак» и узбекской системы Asl Belgisi.

Генеральный директор CRPT Turon Анатолий Бачикалов отметил, что создание центра компетенций позволит установить прозрачные и надежные цепочки поставок лекарств между странами. По его словам, взаимное признание кодов маркировки ускорит процедуры перевозки препаратов, снизит риски попадания контрафактной продукции и в конечном итоге повысит безопасность пациентов.

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин добавил, что сотрудничество будет способствовать процессу признания российских кодов маркировки за рубежом и упрощению таможенных процедур. Это значительно облегчит экспортно-импортные операции с медицинскими препаратами, пишет ТАСС.

Ранее Дубин рассказал, что система маркировки в Узбекистане была основана на российских разработках. По его словам, все технологии были переданы CRPT Turon, у которой есть соглашения о государственном партнерстве с Республикой Узбекистан. Глава ЦРПТ обратил внимание на скорость принятия решений в Узбекистане, благодаря которой система маркировки была запущена. Он также сообщил, что ожидается взаимное признание кодов маркировки РФ и Узбекистана, которое начнется с фармацевтической продукции.

gxpnews