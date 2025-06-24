Крупнейшие фармвузы повысили цены на коммерческое обучение

Крупнейшие российские университеты вновь переписали ценники на обучение. Стоимость образования в Сеченовском университете для зачисленных в этом году на специальность «Фармация» подорожала больше чем на 1 млн руб., но в остальных профильных вузах, не считая столичных, изменения незначительные.

На фоне инфляции крупнейшие российские вузы из TOP10 ведущих медуниверситетов по версии РАЕХ вновь переписали прайс-листы на коммерческое обучение, узнал «ФВ», изучив информацию на сайтах образовательных заведений. В Сеченовском университете стоимость пяти лет обучения для зачисленных в этом году на первый курс на специальность «Фармация» поднялась с 3,25 млн до 4,33 млн руб. Ежегодная стоимость обучения составила 800 тыс. руб. (в прошлом году 600 тыс. руб.).

В РНИМУ им. Н.И. Пирогова стоимость одного года подготовки фармацевта выросла с 400 тыс. до 600 тыс. руб. Таким образом весь курс подготовки подорожал сразу с 2 млн до 3 млн руб. Все расценки указаны для граждан России. Российский университет медицины (бывший МГМСУ им. А.И. Евдокимова) проиндексировал расценки на программы по «Фармации» с 350 тыс. до 385 тыс. руб. за учебный год.

Стоимость контрактного обучения в 2025 году по специальности «Фармация» на факультете фундаментальной медицины в МГУ имени М.В. Ломоносова теперь составляет 612 тыс. руб. в год (в прошлом году 462 тыс. руб.). В РУДН обучение стоит 360 тыс. вместо 335 тыс. за один год. Таким образом подготовка фармацевта подорожала с 1,67 млн до 1,8 млн руб.

В ведущих профильных вузах Санкт-Петербурга изменения не такие значительные — в основном в пределах инфляции. В Санкт-Петербургском государственном университете программа «Фармация» стоит с этого года 349,9 тыс. руб. (было 324 тыс.). В Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете стоимость программы «Фармация» — 270 тыс. руб. (было 223,6 тыс. руб.) за год. Бакалавриат по специальности «Химическая технология», где готовят специалистов в области производства лекарственных средств, подорожал с 235 тыс. до 266,5 тыс. руб.

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте — филиале Волгоградского госмедуниверситета для вновь поступивших стоимость программы по фармации повышена с 150 тыс. до 162 тыс. руб. В Пермской государственной фармацевтической академии цена выросла с 162 тыс. до 175 тыс. руб. В крупнейшем в Поволжье — Башкирском государственном медуниверситете в 2025/2026 учебном году расценки на обучение для фармацевтов остались прежние — 196,8 тыс. руб. за год. В Сибирском госмедуниверситете с этого года обучение на фармацевтическом факультете стоит 216,6 тыс. руб. (было 207,3 тыс. руб.).

В Приволжском исследовательском медицинском университете тариф на обучение по программе вырос с 232,9 тыс. до 267,8 тыс. в год. В Самарском госмедуниверситете — с 170 тыс. до 190 тыс. руб. В Казанском ГМУ — с 175 тыс. до 185 тыс. руб.

В прошлом году ряд вузов страны недобрали студентов для обучения по направлению подготовки «Фармация» даже на бюджетное обучение, писал «ФВ». В связи с этим учебные организации были вынуждены объявить дополнительный набор на вакантные места, который продлился до 28—30 августа. Так, например, в Белгородском государственном национальном исследовательском университете искали претендентов сразу на 42 бюджетных места. По оценкам экспертов, такая ситуация наблюдается не первый год. Среди причин: уменьшение количества абитуриентов на фоне увеличения числа бюджетных мест и в целом снижение престижа высшего фармацевтического образования. Многие выпускники предпочитают оканчивать колледж, чтобы сразу выйти на рынок труда.

В мае Госдума приняла закон о государственном регулировании платного приема в вузы «с учетом потребностей экономики» — он вступит в силу с 1 сентября. Регулировать перечень специальностей, направлений подготовки и профессий, а также возможность получения по этим программам кредитов с господдержкой будет правительство. Как заявил в рамках «Недели медицинского образования» в июне ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, расширяя платный прием, вузы зарабатывают деньги на развитие, повышение зарплат преподавателям и обновление инфраструктуры. Сейчас каждый ректор самостоятельно принимает решение о стоимости обучения и определяет, за счет чего будет набирать необходимые суммы: большего числа платных студентов или более высокой стоимости обучения. Если вузам ограничат число коммерческих мест, эти средства все равно придется где-то изыскивать, получается, что их добавлять придется из госбюджета.

Фото: 123rf.com

Татьяна Бескаравайная

pharmvestnik