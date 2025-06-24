Маркетплейсы будут блокировать нелегальные товары по данным системы маркировки

Глава Минпромторга заявил, что нужно усилить контроль за маркетплейсами. Согласно законопроекту «О платформенной экономике», торговые площадки должны будут проверять в системе маркировки регистрацию продавца, товара и его кода.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что необходимо усилить контроль за маркетплейсами, чтобы исключить нарушения при продаже маркируемых товаров в интернете. О таком намерении ведомства он сообщил в интервью РИА «Новости».

По словам Алиханова, проект закона «О платформенной экономике» предусматривает обязательства торговых площадок проверять в системе маркировки регистрацию продавца, товара и его кода. В случае несоответствия любого из этих критериев предложение не должно отражаться в поиске покупателя.

Пока эти требования не закреплены законодательно, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заключил соглашения с крупнейшими маркетплейсами: «Яндекс.Маркет», Wildberries, СберМегаМаркет, «Самокат», Ozon, AliExpress и «Почта России». Компании обязались самостоятельно проверять жалобы покупателей, поступающие через приложение «Честный знак», и принимать меры против нарушителей.