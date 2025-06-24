Фармспециалисты смогут пройти периодическую аккредитацию после трех лет отработки c наставником Маркетплейсы будут блокировать нелегальные товары по данным системы маркировки » Обзор регуляторных одобрений в США, Великобритании и ЕС С 16 по 23 июня регуляторы США, Великобритании и Европейского союза полностью одобрили восемь препаратов. Среди них средство для профилактики ВИЧ с применением раз в полгода, а также лекарства для использования при буллезном пемфигоиде, десмоидных опухолях и облучении радиацией. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Yeztugo (lenacapavir) Компания -разработчик : Gilead Sciences. Показания: доконтактная профилактика ВИЧ у взрослых и подростков с весом от 35 кг. Механизм действия: ингибитор капсида вируса — блокирует образование его защитной оболочки, препятствуя размножению. Результаты клинических испытаний: на III фазе Purpose 1 показал 100%-ную эффективность — ни один из 2134 участников, получавших Yeztugo, не заразился вирусом; на на III фазе Purpose 2 — 99%-ную. Особенности: первое антиретровирусное средство, вводимое лишь два раза в год.

Andembry (garadacimab) Компания-разработчик: CSL Behring. Показания: профилактика наследственного ангионевротического отека у пациентов старше 12 лет. Механизм действия: ингибитор активированного фактора XIIa — блокирует начало биохимической цепочки, которая приводит к образованию брадикинина, вызывающего отек. Результаты клинических испытаний: на III фазе VANGUARD Andembry снизил приступы заболевания в среднем на 89% по сравнению с плацебо, у 62% участников не было приступов в течение всего курса лечения. Особенности: единственный препарат, нацеленный на фактор XIIa; пациенты могут делать подкожные инъекции самостоятельно раз в месяц.

«Дупиксент» (дупилумаб) Компания-разработчик: Sanofi и Regeneron. Новое показание: буллезный пемфигоид у взрослых. Механизм действия: моноклональное антитело, блокирующее интерлейкин-4 и интерлейкин-13 — главные причины воспаления 2-го типа. Результаты клинических испытаний: на II/III фазе ADEPT «Дупиксент» показал четырехкратное превосходство над плацебо — к 36-й неделе устойчивая ремиссия отмечена у 18% участников, получавших лекарство, и только у 4% в контрольной группе. Особенности: первое средство для лечения редкого аутоиммунного заболевания кожи в США, с которым ранее боролись кортикостероидами, антибиотиками и иммуносупрессорами, имеющими серьезные побочные эффекты; это восьмое показание «Дупиксента», впервые одобренного в 2017 году.

Monjuvi (tafasitamab) Компании-разработчики: Incyte и MorphoSys. Новое показание: рецидивирующая или рефрактерная фолликулярная лимфома у взрослых в комбинации с леналидомидом и ритуксимабом. Механизм действия: биспецифическое антитело, направленное против антигенов CD19 и CD20, которые экспрессируются на поверхности опухолевых В-клеток. Результаты клинических испытаний: на III фазе inMIND медиана выживаемости без прогрессирования составила 22,4 месяца против 13,9 месяца в контрольной группе — снижение риска развития новообразования на 57%. Особенности: первая комбинированная иммунотерапия, нацеленная сразу на два антигена для борьбы со вторым по распространенности типом неходжкинской лимфомы.

Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании (MHRA) Hetronifly (serplulimab) Компания-разработчик: Accord Healthcare. Показания: мелкоклеточный рак легкого у взрослых. Механизм действия: ингибитор рецептора программируемой клеточной смерти (PD-1) – помогает иммунитету распознавать и уничтожать раковые клетки более эффективно. Результаты клинических испытаний: на III фазе ASTRUM-005 продолжительность жизни участников, получавших Hetronifly вместе с химиотерапевтическими средствами, составила в среднем 15,4 месяца; в группе плацебо, комбинированного с химиотерапией, – 10,9 месяца. Через два года выжили 43% испытуемых, которым давали препарат, в контрольной группе этот показатель оказался чуть меньше 8%. Особенности: первый PD-1-ингибитор, одобренный в Великобритании для лечения мелкоклеточного рака легкого.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) C 16 по 19 июня состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при европейском регуляторе, которое полностью одобрило: Ogsiveo (nirogacestat) Компания-разработчик: SpringWorks Therapeutics. Показания: десмоидные опухоли у взрослых. Механизм действия: селективный ингибитор гамма-секретазы – блокирует сигнальный путь Notch, активация которого приводит к размножению раковых клеток и повышает их выживаемость. Результаты клинических испытаний: на III фазе DeFi препарат снизил риск развития новообразования на 71% по сравнению с плацебо; опухоль уменьшилась в размерах у 41% участников, получавших Ogsiveo, и у 8% в группе плацебо. Особенности: первое средство для лечения десмоидных опухолей в ЕС, на американский рынок оно вышло в 2023 году.

Austedo (deutetrabenazine) Компания — разработчик : Teva Pharmaceuticals. Показания: умеренная и тяжелая формы поздней дискинезии у взрослых. Механизм действия: ингибитор везикулярного транспортера моноаминов типа 2 (VMAT2), снижающий выработку дофамина, норадреналина и серотонина. Результаты клинических испытаний: на II/III фазе исследований Austedo уменьшил выраженность непроизвольных движений участников на 3 пункта (из 12) по шкале AIMS, в группе плацебо отмечено изменение на 1,6 пункта. Особенности: одобрен FDA в 2017 году.

Imreplys (sargramostim) Компания — разработчик : Partner Therapeutics. Показания: гемопоэтический острый лучевой синдром, вызванный высокими дозами радиации. Механизм действия: рекомбинантный гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор — искусственно созданная копия белка, стимулирующего производство клеток крови (лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов) в костном мозге, который повреждается из-за облучения. Результаты клинических испытаний: эффективность подтвердили три доклинических исследования на приматах (на людях подобные испытания нельзя проводить). Обезьяны получали облучение тела в смертельных дозах, после чего им давали либо Imreplys, либо плацебо, — препарат значительно увеличил выживаемость в течение двух месяцев по сравнению с контрольной группой. Особенности: одобрен для применения в чрезвычайных ситуациях, sargramostim много лет применяется в онкологии для восстановления кроветворения после химиотерапии и трансплантации костного мозга.

Условная регистрация Rezdiffra (resmetirom) Компания-разработчик: Madrigal Pharmaceuticals. Показания: неалкогольный стеатогепатит, не связанный с метаболической дисфункцией, у взрослых без цирроза. Механизм действия: селективный агонист бета-рецепторов тиреоидных гормонов в печени — имитирует действие этих гормонов для снижения жировых отложений, воспаления и фиброза. Результаты клинических испытаний: на III фазе MAESTRO-NASH после применения Rezdiffra полностью излечились 30% участников (только сохранилась рубцовая ткань, сформированная в результате заболевания), в группе плацебо — 10%. Особенности: первое лекарство от этого заболевания печени в ЕС.

Zemcelpro (dorocubicel + стволовые клетки из пуповинной крови) Компания-разработчик: Cordex Biologics. Показания: гематологические злокачественные заболевания у пациентов, нуждающихся в трансплантации стволовых клеток. Механизм действия: пуповинная кровь содержит CD34+ клетки, способные превращаться в лейкоциты, эритроциты и тромбоциты, которые не может производить костный мозг при раке крови. Результаты клинических испытаний: на фазы II/III фазе исследований стволовые клетки успешно прижились в костном мозге большинства участников. Особенности: Zemcelpro может стать спасением для пациентов с раком крови — около 70% из них не могут найти донора костного мозга среди родственников, а поиск стороннего донора может занимать слишком много времени.

Биоаналоги Mynzepli, Afiveg,Vgenfli, Eiyzey (афлиберцепт) Компании-разработчики: первых двух — Advanz Pharma и Stada, последних — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma. Показания: возрастная макулярная дегенерация и нарушения зрения. Механизм действия: ингибитор факторов роста эндотелия сосудов (VEGF), предотвращающий избыточное образование капилляров в сетчатке. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследований подтверждена эквивалентность оригинальному препарату. Особенности: биоаналоги «Эйлеа» от фармгигантов Bayer и Regeneron, патент которого истекает в этом году — спустя 13 лет после регистрации.

Usymro (устекинумаб) Компания-разработчик: Elc Group. Показания: псориаз, псориатический артрит и болезнь Крона. Механизм действия: ингибитор интерлейкинов-12 и -23. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследований подтверждена эквивалентность оригинальному препарату. Особенности: биоаналог «Стелары» от Johnson & Johnson, одобренного европейским регулятором в 2009 году, патент истек год назад.

Vivlipeg (pegfilgrastim) Компания — разработчик : Biosimilar Collaborations. Показания: нейтропения (снижения уровня защитных клеток крови — нейтрофилов) после химиотерапии. Механизм действия: пегилированный гранулоцитарный.

колониестимулирующий фактор — белок, стимулирующий выработку лейкоцитов. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследований подтверждена эквивалентность оригинальному препарату. Особенности: биоаналог Neulasta (pegfilgrastim) от Amgen, одобренного в 2002 году, патент истек в 2017-м.

Дженерики Эмтрицитабин + рилпивирин + тенофовир алафенамид Компания-разработчик: Viatris. Показания: ВИЧ-инфекция у взрослых и подростков. Механизм действия: комбинация трех антиретровирусных средств. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследований подтверждена эквивалентность оригинальному препарату. Особенности: дженерик Odefsey от Gilead.

Нинтеданиб Компания-разработчик: Viatris. Показания: идиопатический легочный фиброз. Механизм действия: ингибитор тирозинкиназ — блокирует ферменты, участвующие в образовании рубцовой ткани. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследований подтверждена эквивалентность оригинальному препарату. Особенности: дженерик Ofev (нинтеданиб) от Boehringer Ingelheim, одобреный в 2015 году, патент истекает в 2026-м.

Фото: 123rf.com Владимир Заболотских

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