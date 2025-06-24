Замглавы Роскомнадзора предупредил о штрафах за старую рекламу в запрещенных соцсетях

Замглавы Роскомнадзора сообщил о необходимости удалить до 1 сентября рекламу, размещенную в запрещенных в России социальных сетях. По его словам, уже опубликованная реклама считается распространяющейся и за нее будет предусмотрена ответственность, в соответствии с принятым в апреле законом.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что реклама, которая размещена на запрещенных в России ресурсах (в том числе в запрещенных социальных сетях), должна быть удалена там до 1 сентября. В противном случае за ее распространение будет предусмотрена ответственность.

«Если рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит, реклама продолжает распространяться в интернете. Если 1 сентября эта интеграция сохраняется, то мы начинаем отсчет с 1 сентября и далее. Мы считаем факт: реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещенном ресурсе? Распространяется», — заявил эксперт.