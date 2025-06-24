«Круг добра» изменил показания к применению препаратов vosoritide, одевиксибат и maralixibat

Фонд «Круг добра» изменил показания к применению препаратов vosoritide, одевиксибат и maralixibat для терапии ахондроплазии и прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза (ПСВХ). Vosoritide (Voxzogo) теперь будет доступен для детей в неонатальном периоде, а одевиксибат — вне зависимости от типа заболевания.

Экспертный совет фонда «Круг добра» внес изменения в перечень категорий детей, которым показано назначение препарата с МНН vosoritide (Voxzogo, производство компании BioMarin Pharmaceutical), об этом сообщили в пресс-службе организации.

Лекарство, о котором идет речь, используется для терапии ахондроплазии – редкой, но наиболее часто встречающейся разновидности непропорциональной низкорослости. Причиной заболевания является мутация в гене, из-за которой замедляется превращение хрящевой ткани в костную.

Ранее фонд обеспечивал препаратом детей старше двух лет. По результатам клинисследований, vosoritide имеет благоприятный профиль безопасности при введении пациентам в неонатальном периоде. Число детей с ахондроплазией до двух лет в России, с учетом заболеваемости, может составить около 40 человек.

Новые категории детей были приняты единогласно.