Рынок препаратов для сохранения мышечной массы достигнет $30 млрд

Продажи популярных методов лечения, разработанных для помощи пациентам в сохранении мышечной массы и снижении веса с помощью препаратов от ожирения от американской фармкомпании Eli Lilly и датского фармгиганта Novo Nordisk, могут превысить $30 млрд продаж к 2035 году, пишет Reuters со ссылкой на данные инвестиционной компании TD Cowen. Над созданием таких препаратов сейчас работают около десятка фармацевтических компаний, которые исследуют свои разработки в комбинации с «Зепбаунд» от Lilly или «Вегови» от Novo.

Мировой рынок препаратов для борьбы с лишним весом очень привлекателен для фармкомпаний. Главная проблема с их применением заключается в потере мышечной массы вместе с жиром, которую фармкомпании пытаются решить путем сочетания своих разработок с новыми комбинациями.

Первоначальные оценки Уолл-стрит относительно методов сохранения мышечной массы основаны на многообещающих результатах клинических исследований II фазы экспериментальных препаратов, разрабатываемых Regeneron и Scholar Rock. Особое внимание инвесторов приковано к данным по препарату бимагрумаб (Eli Lilly), презентация промежуточных результатов исследований которого запланирована на медицинской конференции на следующей неделе.

Аналитики прогнозируют, что годовой объем рынка препаратов для лечения ожирения может достичь $150 млрд к началу 2030 года. По их данным, потребность в сохранении мышечной массы будет расти параллельно с увеличением применения препаратов класса ГПП-1.

Исследования показывают, что сохранение мышечной массы может способствовать поддержанию достигнутого веса в долгосрочной перспективе. Такой метод лечения, как считают в TD Cowen, может появиться на рынке к 2028 году. Пока нерешенными остаются регуляторные вопросы. Для получения одобрения такие методы лечения должны продемонстрировать дополнительные преимущества для здоровья.

В TD Cowen добавили, что сейчас часть разрабатываемых препаратов нацелена на миостатин — белок, регулирующий рост мышц, и благодаря благоприятному профилю безопасности могут занять значительную долю рынка. Другая группа препаратов воздействует на активин (многофункциональный регуляторный белок). Препараты на основе активина найдут применение преимущественно у пациентов с высоким риском потери мышечной силы, а их годовые продажи к 2035 году могут составить около $5 млрд.

Ранее сообщалось, что Regeneron Pharmaceuticals подписала лицензионное соглашение на сумму около $2 млрд с китайской компанией Hansoh Pharmaceutical. Сделка позволит ей получить эксклюзивные права на препарат от ожирения HS-20094 – двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). В Regeneron считают, что он может составить конкуренцию «Зепбаунду» от Lilly.

gxpnews