Глава ФМБА: Россия может создавать любые вакцины

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия обладает всеми нужными технологиями для создания вакцин любого типа, включая мРНК, векторные и другие. В интервью ТАСС руководитель ФМБА также рассказала о создании вакцины против лихорадки денге.

«Мы имеем все стандартизованные технологические платформы для возможности создания любых вакцин. Это касается и векторных, и рекомбинантных, и мРНК-вакцин, и инактивированных расщепленных и субъединичных. То есть все возможные технологии есть в центрах Федерального медико-биологического агентства», — заявила Скворцова.

По ее словам, по просьбе президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги, для населения республики ФМБА разрабатывает вакцину против лихорадки денге — тяжелого вирусного заболевания, опасного для жителей Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

Основная сложность в ее разработке заключается в том, что вирус денге существует в четырех основных разновидностях. Попытки сделать вакцину против нее во многих странах сорвались. Если вакцина не охватывает их все, у привитых людей может возникнуть опасная реакция — организм станет восприимчивее к болезни. Ранее такие случаи уже приводили к смертям среди детей.

Чтобы избежать негативных последствий, два научных центра ФМБА разработали два разных прототипа вакцины — для всех четырех штаммов. Скворцова подчеркнула, что такие проекты — пример того, как российская наука может решать важные международные задачи.

«Мы сейчас готовим большой эксперимент на обезьянах. Он будет запущен в конце августа или в начале сентября. <…> Это исследование достаточно длительное, мы планируем его провести до конца текущего года. Только после этого мы сможем выйти на I фазу клинических исследований, которая должна проводиться на волонтерах, это обязательное условие», — отметила Скворцова.

В рамках Петербургского международного экономического форума академик РАН, главный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что в России началось клиническое исследование новой онколитической вакцины «ЭнтероМикс». По его словам, в нем примут участие 48 добровольцев.

gxpnews