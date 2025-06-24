FT: план Трампа по борьбе с ценами на лекарства грозит их ростом в Европе

Планы президента США Дональда Трампа по снижению цен на лекарства могут привести к росту стоимости медикаментов для европейцев и ограничению их доступа к новым лекарствам, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов. По их мнению, администрация американского лидера и фармацевтические компании намерены добиваться повышения цен на лекарства в Европе, чтобы компенсировать их снижение в США.

В частности, производители ведут переговоры с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), пытаясь убедить ее согласиться на увеличение стоимости препаратов. По информации источников издания, представители отрасли опасаются, что в случае неудачи переговоров Вашингтон может принудительно снизить цены до уровня британских.

Издание допускает вероятность, что европейские страны смогут избежать резкого роста цен благодаря утвержденным бюджетам и долгосрочным контрактам с фармацевтическими компаниями. Однако в таких условиях производители могут отказаться от вывода новых препаратов на рынки, где цены на лекарства значительно ниже.

В мае Трамп подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в США на 59–90%. Документ обязывает фармкомпании снизить стоимость на свои препараты до уровня цен в других странах и начать предлагать американцам самый низкий тариф. По словам политика, снижение цен на лекарства приведет к сокращению затрат на здравоохранение и сэкономит триллионы долларов для бюджета страны. При этом фармпродукция подорожает по всему миру, чтобы «принести справедливость в Америку».

Глава Белого дома заявил о возможном введении пошлин на фармпродукцию, если внутренние цены не достигнут уровня других стран. По его словам, пошлины на медикаменты могут составить 25%.

gxpnews