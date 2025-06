Россияне все чаще стали прибегать к лекарствам при похмелье FT: план Трампа по борьбе с ценами на лекарства грозит их ростом в Европе » Novo прекратила сотрудничество с Hims & Hers из-за продажи подделок «Вегови» Датский фармгигант Novo Nordisk заявил, что прекращает сотрудничество с телемедицинской компанией Hims & Hers Health по продаже препаратов для снижения веса. Сотрудничество, продлившееся чуть более месяца, было прекращено из-за недостоверной рекламы и продажи последней нелегальных поддельных версий популярного препарата «Вегови», одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Акции Hims & Hers Health упали на 20% после сообщения, пишет Reuters. Novo Nordisk отказалась предоставлять компании прямой доступ через аптеку NovoCare к препарату для похудения «Вегови». Как утверждают в датской компании, решение было принято из-за того, что Hims & Hers, по их данным, не соблюдала закон, запрещающий массовую продажу комбинированных средств. Фармацевтическая компания также обвинила поставщика телемедицинских услуг в «распространении вводящей в заблуждение рекламы, которая ставила под угрозу безопасность пациентов». В Novo Nordisk выразили обеспокоенность по поводу «поддельных лекарств», изготовленных из незаконных, иностранных фармингредиентов. Согласно расследованию компании, вещества, содержащиеся в препаратах, которые реализуют телемедицинские организации, производят иностранные поставщики из Китая, которые не получили разрешения FDA на производство семаглутида — активного ингредиента препарата «Вегови». Согласно отчету Института Брукингса, «большая часть этих [китайских поставщиков] никогда не проходила проверку FDA, а многие из тех, кто прошел проверку, имели нарушения в области обеспечения качества лекарств». «Novo Nordisk твердо стоит на своей позиции и защищает граждан, страдающих ожирением. Пациенты, которым назначает лечение семаглутидом их лицензированный врач или поставщик услуг телемедицины, имеют право на подлинный, одобренный FDA и регулируемый „Вегови”», — отметил исполнительный вице-президент по операциям в США Novo Nordisk Inc. Дейв Мур. Обе компании объявили о сотрудничестве в апреле. В рамках партнерства Hims & Hers должна была предлагать популярный препарат от Novo Nordisk через комплексные пакеты услуг на своей телемедицинской платформе. Это сотрудничество было направлено на повышение доступности и снижение стоимости лечения ожирения для американцев. Hims & Hers предлагала пакетную ежемесячную подписку стоимостью $599, которая предусматривает доступ к круглосуточной медицинской помощи, постоянной клинической поддержке и рекомендациям по питанию, а также рецепты на все дозы препарата «Вегови» для контроля веса через аптеку NovoCare фармацевтической компании. FDA исключило из списка дефицитных препаратов «Вегови» от компании Novo Nordisk еще в 2024 году, поскольку перебои с его поставками были устранены. В феврале текущего года регулятор постановил, что дефицита семаглутида больше нет. Это заявление означало, что производственным аптекам и другим организациям было юридически запрещено производить и продавать более дешевые, неодобренные версии «Вегови», за редкими исключениями. Однако в апреле Novo Nordisk заявила, что предложит средство через несколько компаний телемедицины, в том числе через Hims & Hers, чтобы расширить доступ к инъекционному препарату. gxpnews