Россияне все чаще стали прибегать к лекарствам при похмелье

В январе — апреле 2025 года население России потратило 463 млн рублей на средства для предотвращения и облегчения различных проявлений похмельного синдрома (+35,8% к аналогичному периоду прошлого года). С начала года граждане приобрели свыше 1,46 млн упаковок таких средств — за год продажи выросли на 7,4%. При этом, как выяснили в аналитической компании RNC Pharma, россияне все чаще предпочитают бороться с симптомами похмелья с помощью лекарств: их потребление выросло на 73%. Динамика натурального потребления препаратов данной категории выросла на 79%.

По данным специалистов, на лекарства приходится 51% рублевого и только порядка 17% натурального объема. Нелекарственный ассортимент в категории за год, напротив, показал снижение натурального объема на 0,8%, при этом рост в рублях фиксировался на уровне 11%.

Всего по итогам первых 4 месяцев 2025 года в ретейле было представлено 38 торговых марок от 34 компаний. В топ-10 вошли два лекарства, остальные участники первой десятки представлены нелекарственной продукцией.

Абсолютным лидером с точки зрения спроса в анализируемом периоде стал «Алка-Зельтцер» от немецкой компании Bayer HealthCare (доля 27,1% в рублях). За первые 4 месяца население израсходовало на этот препарат более 125,6 млн рублей. Его продажи выросли на 28% в рублях и на 58% в упаковках в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

На вторую позицию поднялся препарат «Метадоксил» от литовской МРА с долей 22,9%. За год продажи бренда выросли примерно в 2,8 раза — как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Как отметили аналитики, это абсолютный рекорд в топе.

Замыкает тройку лидеров «Антиполицай» от «Амк-Экспорт», который позиционируется как средство, уничтожающее неприятные запахи, в том числе от алкоголя. Натуральное потребление бренда немного снизилось (-3% в упаковках). Однако стоимостные продажи увеличились на 8%.

Практически все участники первой десятки характеризовались двухзначными темпами роста продаж. Помимо «Метадоксила» аналитики также выделили продукт «Суперум комплекс при похмелье» от российской производственной компании «Мирролла», продажи которого за год выросли вдвое в денежном выражении и на 73% в упаковках.