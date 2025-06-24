ФАС согласовала цену на новый отечественный дженерик «Вимпата»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на еще один отечественный противоэпилептический дженерик препарата «Вимпат» (лакосамид), разработанный бельгийской UCB Pharma. Речь идет о «Лакосамид-АйПи» с таким же действующим веществом от российской компании «АйПифарма». Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат в среднем на 18%.

Как уточнили в пресс-службе ФАС, цена за упаковку из 14 таблеток дженерика в дозировке 50 мг согласована на уровне 175 рублей. Аналогичная упаковка оригинального средства стоит 213 рублей.

«Согласование цен на новый отечественный дженерик, по мнению ФАС, повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал», — добавили в пресс-службе ведомства.

Лакосамид применяют в качестве дополнительной терапии при лечении парциальных эпилептических припадков с или без вторичной генерализации у пациентов с эпилепсией старше 16 лет. Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Оригинальный препарат разработала UCB Pharma.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в России зарегистрировано еще несколько аналогов лакосамида, в том числе «Лакосамид ПСК» («ПСК Фарма»), «Лакосамид Фармасинтез» («Фармасинтез-Тюмень»), «Новолера ЭПИ» (ЗАО «ФармФирма „Сотекс”»), «Лакосамид» («Дальхимфарм») и другие.

В 2024 году сообщалось, что ФАС согласовала предельные отпускные цены на российский дженерик «Лаксовел» (лакосамид) от «Велфарм».

gxpnews