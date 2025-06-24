BioNTech прекратит производство клеточной терапии в США

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech прекратит производство клеточной терапии в США и сократит около 60 сотрудников на фоне отказа от разработки CAR-T-кандидата BNT211 для лечения рака яичек. Фармгигант пересмотрит стратегию по этому активу и сосредоточится на других онкологических показаниях. Завод по производству клеточной терапии в Гейтерсберге стал первым производственным предприятием BioNTech в США, когда компания приобрела его у американской Kite Pharma (подразделение Gilead Sciences) в июле 2021 года.

Компания решила прекратить производство клеточной терапии на предприятии в Гейтерсберге, штат Мэриленд, к концу года. Представитель компании пояснил, что этот шаг, который затронет членов технической группы по клеточной терапии в Гейтерсберге, был связан с решением BioNTech прекратить разработку CAR-T-терапии BNT211, нацеленной на белок, кодируемый геном CLDN6. Этот препарат предназначался для лечения герминогенных опухолей яичка (злокачественное новообразование, которое развивается из половых клеток в яичке).

«После тщательной оценки данных клинического исследования I фазы по поиску сигнала BNT211 при раке яичек/опухолях зародышевых клеток компания BioNTech приняла решение прекратить дальнейшее исследование этого кандидата по данному показанию», — заявили в компании.

Вместе с тем представитель компании отметил, что остановка разработки препарата BNT211 для лечения рака яичек не повлияет на продолжающееся клиническое исследование I фазы BNT211-01 компании, оценивающее терапию CAR-T у пациентов с рецидивирующими или рефрактерными CLDN6-позитивными солидными опухолями.

«Мы пересмотрим стратегию клинической разработки этого препарата, включая возможность оценки кандидата для других показаний», — сказал представитель, добавив, что в ближайшие месяцы BioNTech «перенаправит ресурсы Гейтерсберга на поддержку продуктового портфеля компании».

Хотя BioNTech продолжит разработку BNT211 для других онкологических показаний, это не первый случай, когда компания корректирует свои приоритеты в области CAR-T-терапии в этом году. Еще в марте BioNTech отказалась от совместной разработки CAR-T-терапии с двойным нацеливанием (dual-targeting) с Autolus Therapeutics.

Немецкий фармгигант приобрел этот опцион в феврале 2024 года в рамках соглашения с авансовым платежом в размере $250 млн. Оно также предоставило компании доступ к производственным мощностям и клинической инфраструктуре Autolus Therapeutics в Великобритании. В то время BioNTech отмечала, что будет использовать эти новые ресурсы для продолжения разработки и производства BNT211 в рамках ключевых клинических исследований на пациентах с CLDN6-позитивными опухолями.

gxpnews