Как российской фарме не стать «китайским автопромом»

В ближайшие несколько лет российская фарма должна перейти от производства дженериков к высокотехнологичным препаратам, иначе наш фармрынок ждет тот же сценарий, что реализовался на авторынке: засилье китайской продукции. Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы воспользоваться появившимися возможностями, заявил на ПМЭФ-2025 председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко.

Российский фармрынок продолжает расти в деньгах: за I квартал 2025 года его объем составил 907 млрд рублей, говорится в отчете AlphaRM. Это на 17% больше, чем в I квартале 2024 года. То есть в денежном выражении доля отечественных производителей растет, но происходит это в основном за счет ухода иностранных компаний с российского рынка. А вот в сегменте госзакупок наметилось явное падение отечественных производителей в денежном выражении: на 9%, или 191 МНН, иностранных инновационных лекарственных препаратов приходится 39%, или 311 млрд рублей, бюджетных закупок в год.

Доля дженериковых препаратов неуклонно растет и в сегменте госзакупок. По данным Headway Company, если в I квартале 2024 года на долю дженериков в денежном выражении пришлось 59 728 млн рублей, то за тот же период 2025 года — уже 67 413 млн рублей, что на 13% больше. В I квартале 2023 года на дженерики приходился 21% (на оригинальные препараты — 63%), в первые 3 месяца 2024 года доля дженериков составила 22% (оригинальных — 63%), а вот за тот же период этого года на дженерики пришлось уже 27,8%, доля оригинальных препаратов сократилась до 55%.

«Это отражает тренд на деградацию отрасли, поскольку дженериковый портфель не дает маржинальности, которая бы позволила создавать новые препараты. Ни о каком суверенитете здесь говорить нельзя. Мы уже умеем делать субстанции, но пока не научимся делать лекарства всех видов, которые нам нужны, будем находиться в зависимости. И через 5‒7 лет получим на нашем фармрынке „китайский автопром”. Чем через 5 лет наша система будет лечить? Тем, что сейчас находится в клинических испытаниях», — заявил на сессии «Инновационный путь развития фармотрасли в России» на ПМЭФ председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко.

Он обращает внимание на ситуацию с клиническими исследованиями. С конца 2021 года количество исследований инновационных препаратов иностранных компаний значительно сократилось. И снижение продолжается: по сравнению с 5 месяцами 2024 года за тот же период 2025 года количество КИ снизилось вдвое. Среди зарубежных КИ, полученных за 5 месяцев 2025 года, на долю инновационных препаратов в I–IV фазах приходится лишь 12% всех разрешений, остальные 88% — на дженерики (43 из 49 исследований).

Если посмотреть на российские КИ того же периода, количество исследований инновационных препаратов увеличилось на 15% по сравнению с первыми 5 месяцами 2025 года, а количество исследований дженериков не изменилось. При этом на долю инновационных препаратов в фазах I–IV приходится 33% разрешений, а 67% — на исследование дженериков. Соответственно, следующих поколений препаратов российские пациенты не получат.

При этом в мире ежегодно регистрируют около 50 препаратов, половина которых — прорывные, то есть это или новые способы лечения, или сильное улучшение существующих стандартов. «В России их нет, ни в КИ, ни у наших пациентов. А они должны быть для того же технологического суверенитета. Через 3‒5 лет, если ничего не делать, мы не сможем лечить пациентов от резистентных форм болезней. И нам придется регистрировать все больше препаратов без КИ», — резюмировал Иващенко.

Он приводит в пример Китай, совершивший за последнее десятилетие мощнейший рывок. Если в 2011–2013 годах на Китай приходилось лишь 4% инноваций, то сейчас их доля уже 30%, что вполне сравнимо с тем, что делается в США. Сейчас в КИ в Китае находится более 4000 проектов, из них более 2000 — первые в своем классе, а около 1000 — следующие в своем классе.

Если повторить успех Китая не получается, надо использовать имеющиеся возможности. Как раз сейчас, отмечает Иващенко, для российской фармы открываются хорошие возможности. Следом за пузырем IT-компаний в США сейчас сдувается пузырь биотехнических компаний. То есть замораживается большое количество разработок, которые можно передать на другие рынки, в том числе российский, и дорабатывать их уже здесь. В Китае ситуация еще более драматическая: 4000 уже упомянутых инновационных препаратов, находящихся в разработке, были предназначены для выхода на американский рынок. Но похоже, их туда не пустят, не будет и денег для дальнейших разработок. Так что сейчас идет массовая распродажа.

«Лучшее, конечно, возьмет Big Pharma, но есть огромное количество интересных прорывных разработок, которые можно получить в координации с БРИКС. Здесь их можно доводить до рынка, делиться данными о пациентах, оптимизируя затраты на КИ, и это большой источник пополнения дефицита выпадающих технологий, которые в мире появились, а в России нет», — считает Иващенко.

По его подсчетам, 310 млрд рублей в год — тот самый внутренний спрос, который может быть драйвером развития инноваций. Потребуется около 100 млрд рублей, которые вернутся в течение 8 лет. За эти деньги получится создать около 100 препаратов, а это вполне подъемные средства и для отрасли, и с учетом тех средств, которые выделяются на инновации в стране. Правда, еще понадобятся предварительный заказ, регуляторная поддержка, а также создание экспериментальных клинических рекомендаций для прорывных препаратов. Зато российское фармпроизводство сделает мощный рывок.

gxpnews