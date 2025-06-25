Президент подписал закон о запрете вывесок на иностранных языках

Президент подписал закон о запрете вывесок и надписей о проводимых акциях на иностранном языке. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и не коснутся фирменных наименований и товарных знаков.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 168-ФЗ от 24.06.2025 об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, информация для потребителей, не являющаяся рекламой, на вывесках и табличках должна размещаться на русском языке как государственном. Допускается дублирование на языках республик РФ или иностранных языках, но русскоязычная версия обязательна и приоритетна. Исключения составляют товарные знаки, фирменные названия и случаи, предусмотренные законодательством.

Ранее председатель Комитета по культуре Ольга Казакова пояснила, что на русском языке должна быть выполнена информация, предназначенная для ознакомления потребителей в сфере торговли и оказания услуг. К такой информации относятся надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», а также информационные таблички.