«Озон Фармацевтика» привлекла 2,8 млрд руб. по итогам SPO

«Озон Фармацевтика» успешно провела SPO на Московской бирже. Компания привлекла 2,8 млрд руб. от 14 тыс. инвесторов. Доля акций в свободном обращении увеличилась на 6 п.п.

«Озон Фармацевтика» по итогам успешного SPO (вторичное публичное размещение акций) на Московской бирже привлекла 2,8 млрд руб. и более 14 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала. Как сообщили в пресс-службе компании, привлеченные средства направят на реализацию стратегии устойчивого и прибыльного роста.

Цена SPO установлена на уровне 42 руб. за акцию. Всего было продано 65,9 млн акций компании, благодаря чему доля акций в свободном обращении приросла на 6 п.п. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме предложения были поделены в соотношении примерно 63 на 37%.