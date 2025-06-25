Аптечный рынок усиливает концентрацию

Согласно данным AlphaRM за четыре месяца 2025 года, рынок аптечной розницы демонстрирует усиление консолидации и рост онлайн-продаж. Доля двадцати крупнейших сетей продолжает расти, они контролируют почти две трети оборота. E-com занимает 14,3% фармритейла.
Консолидирующиеся сети и e-com становятся главными драйверами фармритейла: по итогам четырех месяцев 2025 года TOP20 крупнейших сетей уже контролируют 65,9% денежного оборота аптек (год назад — 59,9%), а онлайн-продажи лекарств приблизились к 90 млрд руб.
Ключевые выводы
|Метрика
|Показатель
|Комментарий
|Доля TOP20 сетей
|65,9% (рост за год +6 п. п.)
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Усилилась концентрация, быстрее всех росли «Апрель» и «Ригла»
|Число аптек в стране
|81,6 тыс. (+3% к М’4-2024)
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Прирост обеспечили федеральные сети, их доля по количеству точек достигла 63,5%
|Онлайн или оффлайн
|87,6 млрд руб. против 525,3 млрд руб.
|Е-com занимает 14,3% розничного рынка ЛС
|Лидер e-com-платформ
|Apteka.ru — 35,8% рынка, Polza.ru — 19,3%
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TOP5 площадок формирует 79% онлайн-выручки
|Средняя выручка аптеки
|2,43 млн руб./мес (+9%)
|Максимум в Москве — 4,33 млн руб.
Что это значит для рынка
- Усиление ценовой конкуренции. Сети-лидеры наращивают оборот за счет масштаба и собственных сервисов доставки, что давит на маржу одиночных аптек.
- Перераспределение рекламных бюджетов. Быстрый рост онлайн-продаж заставляет производителей смещать промоактивность в e-com-канал. Уже девять из десяти брендов-лидеров растут там быстрее рынка.
- Фокус на эффективность точки. Рост средней выручки на аптеку опережает расширение сети, что указывает на цифровизацию процессов закупки и логистики.
Дополнительные факты
Средняя цена отпуска лекарств в аптеках выросла на 16% за период к аналогичному периоду прошлого года и составила 384 руб. При этом средняя цена на иностранные лекарства составляет 585 руб. (+10%), а на российские — 281 руб. (+21%).
Федеральные сети продолжают наращивать свою долю на рынке. По итогам четырех месяцев их доля составила 55% (динамика роста +16% к аналогичному периоду прошлого года).
Объем рынка в денежном выражении составил 1027 млрд руб. (+17%), в натуральном — 1,92 млрд упаковок (+2%).
Фото: Ринат Васбеев
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