Часть производителя Мирамистина отошла структуре и партнеру Харитонина

Василий Кульков, согласно данным СПАРК-Интерфакс, стал бенефициаром ООО «Инфамед К» в начале июня 2025 года. Юрлицо зарегистрировано в 2011 году в Калининградской области. Изначально владельцем компании был Юрий Карафелов, однако в ноябре 2011 года «Инфамед К» перешел к головной организации – ООО «Инфамед». Последняя зарегистрирована в 2004 году в Видном Московской области. В 2014 году владельцем «Инфамед К» стал основатель компании и бывший депутат Калининградской областной думы Андрей Горохов. В 2021 году бенефициаром «Инфамед К» стал его сын – Антон Горохов. Он и владел компанией до июня 2025 года.

ООО «Балтфармацевтика» зарегистрировано в 2002 году в Калининградской области под названием «Балтполимер». В 2009 году компания была переименована в «Инфамед», а в 2010 получила действующее до сих пор название. Изначально организация, так же как и «Инфамед К», принадлежала Карафелову, однако в 2009 году актив перешел австрийской Megainpharm GmbH – первому учредителю ООО «Инфамед». С 2012 по 2014 год мажоритарным владельцем «Балтфармацевтики» выступал Андрей Горохов. Последним учредителем юрлица до его приобретения компанией «Отисифарм» выступал Иван Кириченко.

Выручка «Инфамед К» в 2024 году составила более 6,1 млрд рублей, чистая прибыль – 2,8 млрд рублей. Товарооборот «Балтфармацевтики» оценивается в 174 млн рублей при чистой прибыли 9,6 млн рублей. Предприятие является управляющей компанией индустриального парка «Экобалтик», «Инфамед К» – его якорным резидентом.

Регудостоверение на Мирамистин, согласно данным ГРЛС, принадлежит ООО «Инфамед», с 2014 года его бенефициаром была Ирина Хугаева, а в начале 2025 года им стал Виталий Николаев.

В 2014 году Андрей Горохов поделился в интервью Vademecum историей создания антисептика Мирамистин и открытия производства.

Фото: infamed-k.ru

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