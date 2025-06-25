«Альфасигма Рус» вошла в ТОП6 фармкомпаний по приросту на розничном коммерческом рынке*

«Этот результат отражает доверие пациентов, врачей и фармацевтов к нашим препаратам. Мы фокусируемся на развитии ключевых терапевтических направлений и обеспечении доступности инновационных решений», – заявила генеральный директор «Альфасигма Рус» Ольга Глазкова.

Достижение высоких показателей стало возможным благодаря последовательной стратегии развития, ориентированности на качество и инновации, а также активному взаимодействию с профессиональным сообществом.

«Альфасигма Рус» является частью итальянской компании Alfasigma, которая работает в более чем 100 странах мира и имеет масштабный опыт в разработке и производстве современных лекарственных средств.

* По данным AlphaRM, ТОП10 корпораций в детализации по расположению штаб-квартиры по приросту на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), только ЛС, Q’1 2025/Q’1 2024

Фото: «Альфасигма Рус»



vademec