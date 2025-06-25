Экс-руководитель кемеровского Минздрава не смог обжаловать арест

Меру пресечения Беглову Центральный райсуд Кемерово избрал 10 июня. Его заключили под стражу до 7 августа 2025 года. Тогда Беглов жаловался на наличие нескольких сердечно-сосудистых заболеваний и сообщал, что у него есть несовершеннолетние дети, в связи с чем просил назначить домашний арест. Суд ходатайство не удовлетворил.

Не согласившись с решением первой инстанции, адвокаты Беглова подали апелляцию, но суд оставил постановление в силе, а жалобу – без удовлетворения.

Дмитрия Беглова задержали 7 июня, через день после объявления о его отставке. Тогда же ему предъявили обвинение. Как полагают следователи, с января по июнь 2025 года Беглов, «действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью получения взятки в крупном и особо крупном размере», мог получить деньги от представителя компании за помощь и «общее покровительство по службе деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых взяткодателем».

Предполагаемым взяткодателем следователи называют руководителя обособленного подразделения в городе Кемерово – ООО «Медтрейд-СРЦ». Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа 2025 года. В картотеке суда указано, что речь идет о Сергее Ксензове.

В 2025 году компания заключила 48 госконтрактов, из них 15 – на общую сумму 8,3 млн рублей – на поставку медизделий в клиники Кемеровской области. Среди них – Мариинская городская больница им. В.М. Богониса, Кузбасская детская клиническая больница им. Ю.Е. Малаховского, учредителем которых является региональный Минздрав, а также подведомственный Минобрнауки РФ Кузбасский центр крови и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Беглов руководил Минздравом Кемеровской области с апреля 2022 года. О своей отставке он сообщил 6 июня 2025 года. О причинах он не рассказал, но утверждал, что на посту «трудился с самоотдачей, вникая в существующие проблемы, реагируя на каждое обращение и стараясь помочь».