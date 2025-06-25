ФАС начнет бороться с картелями с помощью ИИ

Президент России Владимир Путин утвердил закон о создании государственной информационной системы (ГИС) «Антикартель», которая с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будет предупреждать, выявлять и пресекать ограничивающие конкуренцию соглашения. Оператором ГИС станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.

Документ легализует использование цифровых технологий для выявления картелей в сфере госзакупок. Основной задачей системы названо не только фиксирование нарушений, но и выявление рисков их возникновения. ФАС сможет получать сведения из информационных систем госорганов и юридических лиц в целях выявления и пресечения антиконкурентных соглашений.

О том, что ФАС подготовила законопроект о создании государственной информационной системы ГИС «Антикартель», стало известно в 2024 году. Сообщалось, что принципы ее работы основаны на наработках, полученных в ходе применения одноименной автоматизированной информационной системы (АИС). Федеральная служба использовала последнюю в тестовом режиме, однако ее функционал позволял отслеживать лишь часть торгов.

Внедрение ГИС «Антикартель» позволит проводить комплексный анализ данных с ежедневным мониторингом 100% проводимых закупочных процедур, а также обеспечит значительную экономию бюджетных средств за счет выявления картельных сговоров и создания равных конкурентных условий для участников госзакупок.

gxpnews