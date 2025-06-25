Акционеры «Озон Фармацевтики» утвердили дивиденды за I квартал

Акционеры российского производителя дженериков «Озон Фармацевтика» утвердили дивиденды за I квартал 2025 года в размере 0,28 рубля за бумагу. Решение приняли на внеочередном собрании акционеров, которое прошло 20 июня. На выплату дивидендов направят в общей сложности 307,6 млн рублей. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определят 3 июля, уточнили на сайте раскрытия информации.

Дивиденды будут выплачиваться за счет чистой прибыли отчетного периода и нераспределенной прибыли прошлых лет по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). При этом Совет директоров при подготовке рекомендаций для собрания акционеров учитывает финансовые показатели компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

За первые три месяца 2025 года чистая прибыль чистая прибыль компании по МСФО выросла на 28%, до 993 млн рублей. Чистая прибыль по РСБУ упала в 2,8 раза в годовом выражении, до 428,45 млн руб. Выручка компании выросла на 45% и составила год к году до 6,9 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 61%, до 2,5 млрд рублей, а рентабельность по скорректированной EBITDA – до 36%.

Ранее «Озон Фармацевтика» объявила итоги вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже. Компания привлекла 2,8 млрд рублей от более 14 тысяч инвесторов. Всего было реализовано 65,9 млн акций по стоимости 42 рубля за бумагу. Производитель сообщил, что намерен направить вырученные средства на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

gxpnews