Фонд Гейтса выделит $1,6 млрд на поддержку альянса Gavi по вакцинации

Фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что выделит $1,6 млрд в течение следующих 5 лет на поддержку Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi) — государственно-частного партнерства, деятельность которого помогает обеспечить более половины детей в мире вакцинами от целого ряда самых смертельно опасных болезней. Он сотрудничает с правительствами, финансируя закупку вакцин для профилактики смертельных заболеваний, таких как корь и дифтерия.

«Впервые за десятилетия число детей, умирающих во всем мире, скорее всего, в этом году увеличится, а не уменьшится из-за масштабных сокращений иностранной помощи. Это трагедия», — предупредил председатель фонда Билл Гейтс, добавив, что финансирование Gavi является самым действенным шагом, чтобы остановить это.

Поддержка фонда возобновилась на фоне глобального кризиса. Международные программы развития столкнулись с резким сокращением финансирования и изменением политических приоритетов. В 2025 году иностранная помощь резко упала, что поставило под угрозу достижения последних 25 лет в сферах общественного здравоохранения и детской выживаемости.

Альянс по вакцинам рассчитывает привлечь $9 млрд на свою работу с 2026 по 2030 год на мероприятии по сбору средств, организованном Европейским союзом совместно с фондом Гейтса, которое состоится 25 июня в Брюсселе.

Администрация Трампа ранее заявляла, что планирует сократить финансирование Gavi, которое составит около $300 млн в год. По словам генерального директора Gavi Сании Ништар, потеря финансирования со стороны США может привести к увеличению числа смертей примерно на 1,2 млн человек в течение следующих 5 лет.

Альянс Gavi основали в 2000 году для повышения доступности детской вакцинации в бедных странах. В его состав входят правительства развивающихся стран и стран-доноров, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, производители вакцин, технические учреждения и другие партнеры из частного сектора.

gxpnews