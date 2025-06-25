Novo Nordisk вслед за Eli Lilly вывела на индийский рынок препарат от ожирения

Датская фармкомпания Novo Nordisk официально заявила, что запускает продажи своего бестселлера для снижения веса «Вегови» (семаглутид) в Индии, пишет Reuters. Фармгигант решил выйти на этот рынок раньше запланированного срока и спустя несколько месяцев после того, как ее главный конкурент — американская Eli Lilly — запустила в стране свой препарат для лечения диабета и ожирения «Мунджаро» (тирзепатид).

Препарат одобрили в Индии для долгосрочного контроля веса у пациентов с хроническим ожирением и для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Novo Nordisk будет продавать еженедельную инъекцию в пяти дозировках по цене от $50 (4336,25 рупий) в неделю за минимальную дозу (0,25 мг). Максимальная доза (2,4 мг) обойдется в 6503,75 рупий (около $75,59).

При этом стоимость может меняться в зависимости от финансовых возможностей покупателей. Это особенно важно для Индии, которая занимает третье место в мире по количеству людей с ожирением. Сегодня в стране числится более 80 млн человек, страдающих от заболевания. Ожидается, что к 2050 году их число увеличится до 450 млн.

Ранее в Novo Nordisk заявили, что планируют вывести «Вегови» на рынок Индии в 2026 году, после получения разрешения от регулирующих органов страны. Компания выразила уверенность в поддержании стабильных поставок продукта на индийский рынок.

В марте 2025 года стало известно, что датскую компанию обогнал ее американский конкурент Eli Lilly. Запуск «Мунджаро» дал производителю преимущество первопроходца в стране, где неудовлетворенный спрос был настолько высок, что пользователи прибегали к приобретению препаратов против ожирения на сером рынке.

gxpnews