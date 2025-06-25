Продажи препаратов от мигрени впервые за 2 года показали рост

Продажи средств для лечения мигрени в январе — мае 2025 года на розничном рынке России составили 1,68 млрд рублей (+26,7% к аналогичному периоду прошлого года). Как отметили в аналитической компании RNC Pharma, до этого на протяжении 2 лет физический объем продаж противомигренозных препаратов последовательно сокращался. Так, в 2024 году продажи сократились на 1,2% по сравнению с 2023-м. Годом ранее падение было более значительным — минус 3,9% относительно 2022 года.

Впрочем, этот результат объясняется завышенными результатами периода сравнения, которые были связаны с ажиотажным потреблением весной 2022 года. Показатели прироста в рублях при этом в зону отрицательных значений в эти периоды не выходили.

Фактически текущие показатели отражают возврат к докризисным уровням, а начавшийся в 2024 году процесс стабилизации позволяет говорить о скором восстановлении рынка. Всего по итогам прошлого года россияне приобрели порядка 7,3 млн упаковок противомигренозных препаратов на сумму 3,44 млрд рублей.

По словам аналитиков, развитие сегмента связано почти исключительно с переключением спроса на более дорогие продукты. Натуральная динамика в анализируемом периоде не превышала 1,7% (в упаковках): также сказывался инфляционный фактор.

Практически 55% розничного рынка противомигренозных средств в январе — мае текущего года приходится на небрендированные препараты суматриптана. На фоне общего снижения рублевых продаж препаратов от мигрени на 3% наблюдается дивергенция: в то время как сегмент МНН-дженериков демонстрирует спад, рынок препаратов на основе суматриптана показывает рост на 22%. При этом на долю последних теперь приходится почти три четверти всего рынка — около 75% от общего объема продаж.

Среди всех препаратов от мигрени наибольший рост показало лекарство «Аджови» от Teva Pharmaceutical. Его продажи за год увеличились в 3,4 раза. Это абсолютный рекорд по динамике продаж в рублях. Аналитики добавили, что компания занимает ведущие позиции на рынке таких средств: вместе с препаратом «Суматриптан» она контролирует 29% всего рынка.

На втором месте по рыночной доле и темпам роста препарат «Эксенза» («ФармаМед»), показавший трехкратное увеличение продаж. Тройку лидеров замкнула торговая марка «Капориза» («Сотекс») с ростом в 2,2 раза. В RNC Pharma также выделили «Делмигрен» («Гротекс»), продажи которого взлетели в 8,6 раза (рекордный показатель роста). Однако в абсолютном выражении бренд пока занимает лишь 15-ю позицию.

Некоторые препараты показали отрицательную динамику: «Мигрепам» («Биннофарм Групп») потерял 26% продаж, а «Амигренин» (Abbott) сократился на 12%.