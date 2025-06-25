Счетная палата указала на недостатки при планировании закупок лекарств

Счетная палата обнаружила в ходе проверок ряд проблем в системе закупок лекарств. Среди них — низкий уровень конкуренции среди поставщиков, сложности со списанием лекарств с истекшим сроком годности, а также отсутствие синхронизации между базами данных Минздрава РФ и Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС). Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Есть определенные недостатки в механизме планирования закупок, что приводит к недостаточно эффективному использованию закупленных лекарственных средств. Мы до сих пор наблюдаем проблемы по списанию лекарств по причине истечения срока годности. Как следствие, граждане не всегда удовлетворены обеспечением лекарственными препаратами», — отметила Изотова.

По ее словам, на закупку жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП) ежегодно выделяется в среднем 662 млрд рублей. Однако конкуренция среди поставщиков остается крайне низкой: 86,4% закупок проводится у единственного поставщика.

Также Счетная палата выявила несовершенство информационных систем Минздрава, которые взаимодействуют с единой системой госзакупок. Недостаточная точность данных и отсутствие синхронизации между базами негативно влияют на контроль цен и движение лекарств.

По итогам проверки Счетная палата рекомендовала Минздраву и Роспотребнадзору пересмотреть методы мониторинга цен, объемов продаж и распределения препаратов. Регионам предложено повысить эффективность закупок ЖНВЛП. В 2025 году ведомство продолжит отслеживать ситуацию и проведет новые проверки в этой сфере.

В конце 2024 года Счетная палата опубликовала отчет о результатах проведенного аудита мер госрегулирования цен на лекарства в России. По его итогам Минздраву РФ предписано оптимизировать систему закупок препаратов из списка ЖНВЛП. Из документа следует, что недостаточная интеграция информационных систем Минздрава препятствует внедрению механизма референтного ценообразования и принятию оптимальных управленческих решений. А методология Росздравнадзора по мониторингу розничных цен на ЖНВЛП не учитывает объемы реализации, что искажает реальную картину ценовой динамики.

gxpnews