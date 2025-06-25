Как Big Pharma отвечает на реформу ценообразования в США

Месяц назад президент США Дональд Трамп поставил перед крупнейшими фармкомпаниями непростую задачу: уравнять цены на лекарства в Штатах и в других развитых странах. Сейчас их стоимость в США, по мнению президента, сильно завышена. В начале июня представители Pfizer и других компаний встретились с администрацией Трампа. Однако, по данным агентства Reuters, к компромиссу прийти не удалось. Почему стоит ожидать скорее повышения цен на лекарства, чем снижения, разбирались GxP News.

В мае президент США Дональд Трамп издал указ, обязывающий производителей лекарств снизить цены на свои лекарства в Америке до уровня других стран. В документе указывалось, что в течение 30 дней правительство должно определить целевые цены по принципу «наиболее благоприятствуемой нации». Министерство здравоохранения и социальных служб позднее пояснило, что ожидает, что производители лекарств в США установят цены на свою продукцию на максимально низком уровне или хотя бы на том, который соответствует ценам, установленным в других странах с высоким уровнем дохода.

Необходимость возникла из-за того, что цены на новые фармацевтические препараты в США только в прошлом году выросли более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, отмечается в анализе агентства Reuters. По данным издания, рост произошел прежде всего за счет разработки новых методов лечения редких заболеваний, которые предполагают высокие затраты.

На основе анализа 45 препаратов Reuters подсчитал, что в 2024 году медианная годовая цена нового препарата составила более $370 тысяч. В 2021 же году медианная цена 30 препаратов, выведенных на рынок в первой половине года, составляла $180 тысяч. Медианная цена запуска составила $300 тысяч в 2023 году против $222 тысяч в 2022 году.

Неожиданная реформа ценообразования заставила первых лиц крупнейших фармкомпаний попытаться вмешаться в процесс. Многие указали на то, что механизм реализации нового указа остается неясным. Так, гендиректор Pfizer Альберт Бурла, выступая на Глобальной конференции по здравоохранению Goldman Sachs, признался, что не знает, что услышит от властей через 30 дней. Он подчеркнул, что принимает участие во встречах с администрацией Трампа, где обсуждаются механизмы внедрения этого указа.

Вместе с тем аналитики и эксперты по правовым вопросам утверждают, что реализовать эту политику будет сложно. Сейчас США платят за рецептурные препараты иногда втрое больше, чем другие развитые страны. Эта проблема волновала Трампа еще в его первый президентский срок. Однако тогда решить ее не получилось. В начале мая Трамп вновь вернулся к этому вопросу и заявил, что правительство введет пошлины, если цены в США не будут соответствовать ценам в других странах. По словам президента, стоимость лекарств должна снизиться на 59–90%. «Все должны быть равны. Все должны платить одинаковую цену», — сказал Трамп.

Указ Трампа дает возможность правительству рассмотреть возможность содействия программам прямых закупок, что позволит продавать лекарства по более низким ценам.

Организации, представляющие интересы биотех- и фармкомпаний, немедленно раскритиковали это распоряжение. «Это поставит под угрозу сотни миллиардов, которые наши компании планируют инвестировать в Америку», — заявил Стивен Юбл, глава отраслевой торговой группы PhRMA.

Он считает виновными в высоких ценах страны, в которых действуют системы референтных цен или программы госрегулирования. За счет этого стоимость лекарств в них ниже и фармкомпании не получают от таких рынков «справедливую долю доходов». Также он обвинил в завышении цен для пациентов в США посредников, но не сами фармкомпании.

По мнению же представителя Белого дома, как раз-таки фармацевтическая промышленность для предотвращения конкуренции заключает сделки с производителями дженериков, чтобы задерживать выход на рынок более дешевых альтернатив.

Указ Трампа, в частности, предписывает Федеральной торговой комиссии США рассмотреть возможность принятия жестких мер против того, что правительство называет антиконкурентной практикой со стороны производителей лекарств.

С самого начала эксперты предупреждали, что указ столкнется с юридическими проблемами. «Когда наступят реальные последствия и мы узнаем, каковы они, и когда компании почувствуют, что им придется снизить цены на свои препараты, нас тут же ждет поток судебных разбирательств», — говорит Лоуренс Гостин, профессор права в сфере здравоохранения Джорджтаунского юридического колледжа.

Но, похоже, фармкомпании решили не ждать, когда правительство США придумает, как заставить их снизить цены. Встречи с представителями администрации идут, хотя пока решение, похоже, не найдено. Гендиректор Pfizer, очевидно, вообще склоняется к тому, чтобы убрать разницу между ценами в США и Европой за счет повышения цен в последней. Бурла также надеется, что давление США на европейские страны заставит их поднять цены. По его словам, если США прибегнут к контролю цен, Pfizer может рассмотреть возможность не предоставлять лекарства для правительственного возмещения в некоторых странах, если цены там не вырастут.

«Я не думаю, что мы уберем наши продукты с рынков, мы просто выведем их на открытый рынок», — сказал Бурла.

Ранее GxP News сообщали, что топ-менеджеры крупнейших фармкомпаний заявили, что переговоры с администрацией Дональда Трампа по снижению цен на лекарства в США пока не дали конкретных результатов. Об этом заявляли, в частности, представители Eli Lilly и Merck.

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