Глава Центра FDA по оценке лекарств покинет пост в июле

Исполняющая обязанности директора Центра оценки и исследований лекарственных средств FDA Жаклин Корриган-Кьюрай уходит в отставку. Ее увольнение продолжает череду кадровых изменений в регуляторном органе.

Исполняющая обязанности директора Центра оценки и исследований лекарственных средств (CDER) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Жаклин Корриган-Кьюрай объявила об уходе в отставку. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Она проработала в ведомстве более восьми лет и заняла временную должность руководителя CDER в начале этого года. Причины решения не уточняются.