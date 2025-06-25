Президент поручил адаптировать инвестплатформу под поддержку инновационной фармы

Президент поручил правительству совместно с «Деловой Россией» подготовить предложения по совершенствованию механизма кластерной платформы в части поддержки инновационных разработок, а также по улучшению порядка изменения существенных условий офсетных контрактов в фарммедпроме. Соответствующие поручения даны по итогам майской встречи главы государства с членами «Деловой России».

Президент Владимир Путин поручил правительству и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подготовить предложения по совершенствованию механизма кластерной платформы в части поддержки инновационных разработок, а также по улучшению порядка изменения существенных условий офсетных контрактов в фарммедпроме. Соответствующие поручения по итогам майской встречи главы государства с членами «Деловой России» опубликованы на сайте Кремля.

Идеи по совершенствованию механизма кластерной инвестиционной платформы должны быть готовы до 15 июля. Речь идет о финансировании работ по созданию новой продукции, включая фармацевтическую, с инновационными характеристиками. Новая мера господдержки промышленности — кластерная инвестиционная платформа — была запущена в России в конце 2022 года, в ее основе длинные и дешевые кредиты на проекты стоимостью до 100 млрд руб., обнуление налога на прибыль для заключивших СПИК компаний и гарантированная поддержка спроса выпускаемой продукции, рассказывал вице-премьер и в ту пору глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Платформа будет реализовываться как по рентабельным, так и по низкомаржинальным проектам создания приоритетной продукции высоких переделов. Это те промышленные инициативы, которые послужат решению важнейших социально-экономических задач, включая опережающее развитие системы здравоохранения», — говорил он (цитата по РИА Новости) в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента.

На встрече предприниматели просили «доработать критерии правил предоставления субсидии по постановлению правительства № 295» из-за смещения приоритетов фармпредприятий с создания новых производств, рабочих мест и импортозамещения на развитие новых линеек продуктов.

Второе поручение президента, касающееся фармпромышленности, надлежит исполнить до 1 ноября. Речь идет об оптимизации порядка изменения существенных условий офсетных контрактов в фарммедпроме со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий. На проблему внимание Путина обратил гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев, писал «ФВ». По его словам, сейчас ассортимент фармпродукции, поставляемой по офсетным контрактам, закрепляется на 10 лет вперед, что «затрудняет поставки усовершенствованных и улучшенных товаров». Вопрос корректировки офсетных контрактов в плане ассортимента напрямую федеральным законодательством не урегулирован. Игнатьев считает необходимым наделить правительство полномочиями определять случаи и порядок внесения существенных изменений в офсетные контракты на этапе поставок.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что предложение «заслуживает внимания», но нуждается в обсуждении с Минпромторгом. Глава ведомства Антон Алиханов указал на необходимость внести изменения в федеральный закон «О госзакупках». «Статья 111 этого закона уже дает полномочия правительству принимать такие решения, но если там будут детально указаны основания, это облегчит жизнь нашим предпринимателям», – заявил министр.

Согласно поручению, в случае наличия у поставщика возможности поставить товар, потребительские свойства (качество, технические и функциональные характеристики) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в контракте, необходимо предусмотреть условия корректировки существенных изменений договора. Правительству следует проработать внесение необходимых изменений в действующее законодательство.

Фото: kremlin.ru

Екатерина Погонцева

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