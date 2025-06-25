Правительство распространило налоговую льготу по НДС на новые виды медизделий

Правительство внесло изменения в перечень медицинских изделий, при реализации и ввозе которых устанавливается нулевая ставка НДС. Добавили пять новых видов медизделий и один исключили.

Правительство скорректировало перечень медицинских изделий, освобожденных от уплаты НДС при ввозе и реализации, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015. Изменения утверждены Постановлением № 905 от 17.06.2025, которое опубликовано на официальном портале нормативных актов.

В перечень включили пять новых видов медизделий:

В категорию зондирующих бужирующих инструментов добавили новый код ОКПД 22.21.29.120 «Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые».

В категорию измерительных приборов для функциональной диагностики включили код 26.60.12.140 «Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях».

В категорию наркозных аппаратов и приборов включили код ОКПД 32.50.22.191 «Имплантаты для экзопротезирования, фиксирующие системы ортопедические» и код ТН ВЭД 8509 80 000 0 «Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем: приборы прочие».

В категорию линз для коррекции зрения добавили полуготовые линзы для тех же целей.

В категорию протезов включили код ОКПД 32.50.23.190 «Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие».

Один код ОКПД исключили из категории специализированной одежды для инвалидов. Речь идет о коде ТН ВЭД 6115 10 «Компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен)».

Изменения вступают в силу с 1 октября 2025 года.

Фото: 123.rf.com

Таисия Кубрина

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