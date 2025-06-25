Путин поручил улучшить порядок изменения условий офсетных контрактов в фарммедпроме

Поручения глава государства подготовил по итогам встречи с представителями Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся в мае 2025 года.

Тему изменения условий офсетных контрактов на этой встрече затронул гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. По его мнению, «обновление ассортимента востребованной продукции фармацевтики происходит быстрее» десятилетнего срока – периода, фиксируемого офсетными контрактами. Глава Минпромторга Антон Алиханов, в свою очередь, отметил, что предложение требует дополнительных уточнений, в том числе в № 44-ФЗ «О госзакупках». «Действительно, мы согласны, 111-я статья этого закона уже дает полномочия правительству принимать такие решения. Но если там будут указаны основания, в том числе более детально, то, я думаю, это облегчит жизнь нашим предпринимателям», – заключил министр.

По мотивам встречи Владимир Путин также поручил правительству совместно с «Деловой Россией» до 15 июля 2025 года разработать предложения по совершенствованию механизма кластерной инвестиционной платформы в части, касающейся обеспечения возможности финансирования работ по созданию новой фармпродукции. На встрече президента с общественниками предприниматели предложили «доработать критерии правил предоставления субсидии по постановлению правительства № 295» из-за смещения приоритетов фармкомпаний с создания новых производств, рабочих мест и импортозамещения на развитие новых линеек товаров.

Совместно с Центробанком РФ правительство должно изучить и другие меры финансовой поддержки. Так, до 1 октября 2025 года исполнители должны подготовить предложения о преобразовании реестра малых технологических компаний в реестр технологических компаний с разделом, посвященным организациям, занимающимся проектами по наращиванию технологического суверенитета. Юрлица, которые смогут входить в такой список, предлагается поддерживать при первичном размещении их акций на финансовом рынке. Также предлагается стимулировать приобретение таких акций профессиональными участниками рынка ценных бумаг.