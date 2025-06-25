В России запустят госсистему по отслеживанию антиконкурентных соглашений с помощью ИИ

Изменения внесены в Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Документ начнет действовать с 1 августа 2025 года.

Информационная система создается для обеспечения деятельности ФАС, которая станет оператором платформы. В госсистему будут подгружать информацию о рисках заключения и реализации ограничивающих конкуренцию соглашений. Сведения регуляторы намерены получать на основе обработки данных о торгах, хозяйствующих субъектах, осуществляемой предпринимательской деятельности на товарных рынках, а также иных сведений, в том числе содержащихся в информационных системах, определяемых правительством.

Обладателем сведений, содержащихся в информационной системе, будет государство, при этом правомочия обладателя такой информации от имени РФ будет осуществлять ФАС.

Тематический законопроект Правительство РФ внесло в Госдуму в декабре 2024 года. Разработчик пояснил, что подобная цифровизация и автоматизация процесса выявления признаков заключения и реализации антиконкурентных соглашений с использованием ежедневного автоматического сканирования сведений обо всех проводимых торгах при помощи ИИ «позволит обеспечить значительную экономию бюджетных средств, исчисляемую в миллиардах рублей, за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов».

ФАС анонсировала создание системы в мае 2024 года. Тогда в антимонопольной службе сообщили, что при расследовании картелей в опытном режиме использовалась автоматизированная информационная система «Антикартель». Соответствующие наработки ФАС применяла для создания новой инфосистемы – ГИС «Антикартель».

В ФАС уверены, что с внедрением ГИС регулятор сможет получать сведения из информационных систем государственных органов и юридических лиц для проведения комплексного исследования данных и ежедневного анализа 100% проводимых закупочных процедур. Новая система позволит оперативно получать информацию, сокращая число направляемых запросов.

Первоначально функционал автоматизированной информационной системы позволял отслеживать только часть проводимых торгов. ГИС «Антикартель» с помощью элементов искусственного интеллекта предполагает внедрение нового, более широкого функционала. В ФАС также обратили внимание на возможность обеспечить «значительную экономию бюджетных средств за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов».