Gilead Sciences объединилась с Kymera Therapeutics для разработки нового онкопрепарата

Американские биофармацевтические компании Gilead Sciences и Kymera Therapeutics объявили о заключении эксклюзивного и лицензионного соглашения на разработку таргетного деградатора белка CDK2 (циклин-зависимой киназы 2) — ключевого регулятора клеточного цикла, участвующего в прогрессии опухолей. Сотрудничество направлено на разработку нового эффективного метода лечения онкологии, в том числе рака молочной железы и других солидных опухолей.

Согласно условиям соглашения, Kymera Therapeutics может получить до $750 млн совокупных выплат, включая $85 млн авансовых и опционных платежей. Дополнительно компания имеет право на роялти в размере от высоких однозначных до средних двузначных процентов от чистых продаж.

Kymera возглавит все исследовательские мероприятия по программе CDK2. Если Gilead воспользуется своим правом, она получит глобальные права на разработку, производство и коммерциализацию всех полученных продуктов.

В Kymera Therapeutics отметили, что их молекулярные деградаторы белка CDK2 продемонстрировали «убедительный доклинический профиль» с потенциалом для преобразования лечения пациентов с раком груди и другими типами опухолей.

Сейчас на рынке представлены препараты для лечения рака молочной железы, воздействующие на CDK4/6, в том числе «Верзенио» (абемациклиб) от Eli Lilly, «Ибранса» (палбоциклиб) от Pfizer, а также «Кискали» (рибоциклиб) от Novartis. Однако эти лекарства перестают работать, потому что рак находит способ расти без CDK4/6 — через CDK2. Новые препараты должны закрыть эту лазейку.

Сейчас несколько фармацевтических компаний, включая Pfizer, Blueprint Medicines, Incyte, Incyclix Bio и Avenzo Therapeutics, разрабатывают селективные ингибиторы CDK2, а также комбинированные препараты, нацеленные на CDK2/4/6.

gxpnews