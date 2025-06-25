Wildberries и «Бетховен» запустили продажи рецептурных ветпрепаратов

Wildberries запустил продажи рецептурных ветеринарных препаратов через сервис Click & Collect. На платформе появилась соответствующая отдельная подкатегория, где покупатели могут оформить заказ онлайн. Забрать товар они могут в офлайн-магазинах сети «Бетховен» после предъявления рецепта от ветеринара, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя маркетплейса.

По его словам, услуга доступна в Москве. В дальнейшем Wildberries планирует масштабировать проект и подключать других игроков рынка.

Click & Collect («кликни и забери») на Wildberries позволяет покупателям оформлять заказы онлайн с последующим получением в магазинах-партнерах, в том числе в сети «Бетховен». После оформления заказа сотрудники магазина готовят его к выдаче в течение 10 минут и хранят до 3 дней, оплата происходит непосредственно в точке выдачи при получении.

Рост онлайн-продаж зоотоваров усиливает конкуренцию с офлайн-ретейлом. В I квартале продажи зоотоваров в традиционных магазинах снизились на 6% в годовом выражении, тогда как на Wildberries зафиксирован рост на 36%, а на Ozon — увеличение оборота в 1,5 раза.

В начале года Россельхознадзор направил маркетплейсам предупреждение, в котором призвал прекратить продажу рецептурных ветпрепаратов. Как отметила заместитель руководителя Управления государственного ветеринарного надзора Анна Бабушкина, с марта 2025 года ряд ветеринарных медикаментов будет доступен исключительно по рецепту, поэтому ведомство рекомендовало онлайн-площадкам не размещать такие товары.

Представители отрасли поддерживали ограничение продаж ветпрепаратов через маркетплейсы, указывая на неспособность онлайн-площадок обеспечить надлежащие условия хранения и контроля качества продукции. По их мнению, это также создает неравные условия конкуренции, так как традиционные аптеки обязаны соответствовать более строгим стандартам, чем онлайн-платформы.

gxpnews