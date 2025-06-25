«Эндофарм» выведет на рынок еще один российский аналог сугаммадекса

ФГУП «Московский эндокринный завод» («Эндофарм») сообщило, что портфель компании пополнился новым лекарством из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), который применяют в анестезиологии и реаниматологии. Производитель выведет на рынок препарат для снятия нейромышечной блокады с действующим веществом сугаммадекс (ТН «Сугаммадекс») в двух лекарственных формах — ампулах и флаконах. Это аналог зарубежного препарата «Брайдан».

Министерство здравоохранения РФ выдало компании «Эндофарм» регистрационное удостоверение на выпуск средства в форме раствора для внутривенного введения в удобных для применения формах и дозировках — во флаконах объемом по 2 и 5 мл, а также в ампулах по 2 мл.

В компании отметили, что производство планируют организовать по стандартам GMP на базе новой высокотехнологичной производственной площадки филиала «Лефортовский» в конце 2026 года. «Сугаммадекс» вводят в систему внутривенного введения в виде однократной болюсной инъекции в течение 10 секунд. Дозировку определяет врач-анестезиолог индивидуально, согласно показаниям.

Сугаммадекс применяют в анестезиологии и реаниматологии для устранения нейромышечной блокады, вызванной рокурония бромидом или векурония бромидом у взрослых, а также детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет. Он позволяет ликвидировать последствия нервноблокирующих препаратов и восстановить самостоятельное дыхание у пациента после операции.

Лекарство разработала компания Organon, которая в 2007 году была приобретена Schering-Plough. В 2009 году Schering-Plough объединилась с MSD (Merck & Co. — в Канаде и США). В Европейском союзе препарат зарегистрировали в 2008 году, в США — в 2015 году. В России Organon зарегистрировала препарат в 2010 году.

Ранее стало известно, что продажи сугаммадекса под торговым наименованием «Дестинил» начала российская компания «Сотекс».

gxpnews