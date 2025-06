GSK и Bharat Biotech вдвое снизят цену вакцины от малярии к 2028 году

Британский фармгигант GlaxoSmithKline (GSK) и индийская фармкомпания Bharat Biotech сообщили, что снизят цену своей вакцины RTS,S (также известная как Mosquirix) от малярии до уровня ниже $5 за дозу к 2028 году, что более чем вдвое сократит ее текущую стоимость. Поэтапное снижение стоимости препарата начнется немедленно. Компании сделали это заявление в рамках обязательств по процессу пополнения ресурсов на 2026–2030 годы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), деятельность которого помогает обеспечить более половины детей в мире вакцинами от целого ряда самых смертельно опасных болезней.

Как следует из сообщения производителей, снижение цены обусловлено усовершенствованием технологических процессов, расширением производственных мощностей, рентабельностью производства и минимальной нормой прибыли.

Вакцина разработана GSK и некоммерческой организацией PATH (Program for Appropriate Technology in Health) и стала первой вакциной против малярии, получившей одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году. Другая одобренная вакцина от малярии, разработанная Оксфордским университетом и Институтом сыворотки крови Индии (Serum Institute of India), стоит менее $4 за дозу.

Сейчас британская фармацевтическая компания занимается передачей производственных технологий индийскому партнеру. При этом она продолжит поставки адъювантного компонента для вакцины в Индию до 2028 года, когда Bharat Biotech полностью освоит локальное производство препарата.

По данным ВОЗ, малярия ежегодно уносит свыше 500 тысяч жизней, преимущественно детей до 5 лет, в странах Африки южнее Сахары. Хотя в 2000–2015 годах заболеваемость и смертность значительно снизились, с 2015 года прогресс остановился, а во время пандемии COVID-19 смертность резко возросла из-за перераспределения медицинских ресурсов.

Объявление компаний было сделано 25 июня, в тот момент, когда Gavi проводил в Брюсселе мероприятие по сбору средств для финансирования своей деятельности на следующий период, поскольку правительства отказываются от международной помощи. GSK и Bharat заявили, что снижение цены демонстрирует их приверженность Gavi, который финансирует часть развертывания вакцины от малярии. 12 африканских стран намерены внедрить вакцину компаний в свои программы плановой иммунизации к концу 2025 года при поддержке Gavi.

Ранее стало известно, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит $1,6 млрд в течение следующих 5 лет на поддержку Gavi. Всего альянс по вакцинам рассчитывает привлечь $9 млрд на свою работу с 2026 по 2030 год.

