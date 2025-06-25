Акции Amarin выросли после лицензионной сделки с Recordati на $25 млн

Ирландская биофармацевтическая компания Amarin заключила лицензионное соглашение с итальянской фармацевтической компанией Recordati о коммерциализации своего сердечно-сосудистого препарата Vazkepa (икозапент этил), полученного из рыбьего жира, в Европе, где он имеет патентную защиту до 2039 года. Акции Amarin подскочили на 11% после этого сообщения.

Согласно условиям сделки, Recordati выплатит $25 млн авансом за права на маркетинг препарата в 59 европейских странах. Кроме того, соглашение предусматривает дополнительные выплаты до $150 млн за достижение ключевых показателей, привязанных к выполнению согласованных годовых целей по продажам.

Партнерство позволит Amarin усилить присутствие на европейском рынке, одновременно оптимизировав глобальные операции. Компания ожидает сократить расходы примерно на $70 млн в следующие 12 месяцев, в основном за счет снижения затрат на коммерциализацию в Европе.

Глава совета директоров Amarin Одиссеас Костас отметил, что Recordati — идеальный партнер для продвижения препарата в Европе благодаря ее опыту в кардиоваскулярной сфере. Recordati, работающая более чем в 150 странах, получает около 25% выручки от препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Компания продолжит развивать бизнес в США и поддерживать существующие партнерства в Канаде, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Китае, Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

Amarin продвигает Vazkepa как дополнительное средство к статинам для пациентов, которые подвержены риску сердечно-сосудистых событий. Компания обратилась к Recordati (опытному партнеру в Европе) после того, как продажи ее единственного продукта в США, где препарат Vazkepa известен под названием Vascepa, резко упали.

Ирландский производитель считал Vascepa продуктом, который потенциально может приносить не менее $1 млрд в год, но проблемы с патентами препятствовали коммерческому успеху лекарства. В 2020 году чистая выручка от продаж препарата составила $607 млн. Но в том же году Amarin проиграла несколько ключевых судебных тяжб по патентам, защищающим Vascepa. За последние несколько лет Amarin пыталась освоить рынок в Европе, но ей не удалось добиться существенных результатов.

gxpnews